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連2年裁罰露天燃燒逾百件 苗縣籲用分解菌處理農廢

中央社／ 苗栗縣13日電
苗栗縣環保局近年加強巡查露天燃燒行為，2023年裁罰逾百件，提醒農民朋友切莫再燒稻草。（苗栗縣環保局提供）中央社
苗栗縣環保局近年加強巡查露天燃燒行為，2023年裁罰逾百件，提醒農民朋友切莫再燒稻草。（苗栗縣環保局提供）中央社

苗栗縣環保局表示，露天燃燒產生空汙，統計轄內前年、去年裁罰露燃案都逾百件，因應一期稻作收割期將至，推廣民眾使用液態分解菌處理稻草及菜園雜草，切莫再露天燃燒。

環保局指出，每年7至8月為一期稻作收割時期，以往傳統觀念及作業習慣，仍有部分農民採用露天燃燒方式處理稻草，此舉產生大量二氧化碳及不完全燃燒的有機物等汙染物質，除造成空污，若煙霧飄散高速公路等交通要道，恐危害行車安全。

針對露天燃燒行為，環保局表示，近年加強巡查，若查獲將依空氣汙染防制法規定進行裁處，可處新台幣1200元以上、10萬元以下罰鍰，若產生濃煙引發交通事故而造成傷亡，更須負刑事責任。

環保局指出，根據統計，民國111年、112年查獲縣內露燃行為都逾百件，除了燒稻草，菜園雜草露天燃燒也是常見樣態。

為減少露天燃燒，環保局表示，積極推廣民眾使用液態分解菌處理稻草及雜草。農民於一期稻作收割後，可至各農會登記取用液態稻草分解菌，同時在10處地點設置液態纖維分解菌分裝取用點，推廣菜園雜草濕式堆肥。

環保局解釋，民眾自備容器領用液態分解菌進行濕式堆肥，發酵後的液肥經稀釋可澆灌蔬果，堆肥後的植物殘渣富含有機質，可拌入土中活化改良土壤，可完全取代以燃燒方式處理菜園雜草。

至於10處領取點，環保局表示，包括頭份、竹南、銅鑼、公館、三義、後龍、造橋等鄉鎮市農會，以及竹南鎮佳興社區發展協會、後龍鎮溪洲社區發展協會、銅鑼鄉竹森社區發展協會。

環保局 空汙 苗栗縣

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