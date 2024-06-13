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竹縣：加速去化暫置垃圾 竹東掩埋場已低於7千公噸

中央社／ 新竹縣13日電
供應75萬人飲水的頭前溪上游有竹東垃圾場，環團憂心汙染飲用水源。本報資利照片
供應75萬人飲水的頭前溪上游有竹東垃圾場，環團憂心汙染飲用水源。本報資利照片

竹縣府今天說，竹縣垃圾處理量能不足，部分垃圾需暫置等待運出處理，其中竹東掩埋場於3月暫置垃圾達到1萬862公噸，經調度處理，竹東暫置垃圾已低於7000公噸，續加速去化。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹縣受垃圾處理量能不足，部分垃圾需暫置等待運出處理，其中竹東掩埋場於3月暫置垃圾達1萬862公噸，經中央協助調度處理量，及外縣市代處理量逐漸恢復，環保局同步執行暫置垃圾轉運作業，目前竹東暫置垃圾已低於7000公噸。

環保局表示，竹東垃圾暫置區域皆位於掩埋場區內，場區設有滲出水收集系統，垃圾滲出水經收集集中儲存後，定期抽取送至竹縣滲出水處理廠處理，並未排放至頭前溪。

為確保新竹縣自來水地區的飲用水水質安全，環保局指出，皆有定期監測頭前溪水域水質，並每年協助環境部對頭前溪水域水質難檢測的重金屬、農藥、新興污染物項目進行抽驗，把關縣民的飲用水水質。

環保局說，環保局在頭前溪流域設置有2處水質連續自動監測站，包含主流上的興隆大橋測站（隆恩堰取水口旁），及支流的鹿寮坑溪鐵橋測站（鹿寮坑溪匯入頭前溪前），自動監測項目涵蓋水質基本測項及河川污染指數各測項。

環保局表示，2處自動監測站的河川污染指數，從2022年4月啟用連續自動監測至今，僅有極少數時段，因受大雨沖刷上游泥砂造成懸浮固體升高，造成此時段河川污染指數短暫轉為輕度污染，但這是因天氣因素影響。

環保局指出，但以整體而言，根據連續自動監測結果，並未顯示頭前溪水質有受污染情形。

垃圾山 新竹 水質 環保局

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