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連莊奧運裁判、廚藝大賽奪金 苗栗子弟人才濟濟獲表揚

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國內第一位「連莊」擔任奧運跆拳道國際裁判的巫宇庭（右），下午接受縣長鍾東錦表揚。記者胡蓬生／攝影
國內第一位「連莊」擔任奧運跆拳道國際裁判的巫宇庭（右），下午接受縣長鍾東錦表揚。記者胡蓬生／攝影

苗栗子弟「人才濟濟」，縣府下午表揚近來國際賽事有傑出表現的縣內子弟，包括國內首位「連莊」擔任奧運跆拳道國際裁判的巫宇庭，還有在曼谷國際發明展獲獎師生及馬來西亞世界廚藝大賽、澳洲技能邀請賽等各項國際競賽獲獎的苗栗青年，肯定他們的表現，為苗栗爭光。

30歲的巫雨庭是縣內知名跆拳道教練巫雙貴的女兒，她在東京奧運獲聘擔任跆拳道國際裁判，今年巴黎奧運再度獲聘，下個月將去法國擔任奧運裁判。

仁德醫專師生團隊在今年曼谷國際發明展以「光線結界裝置之改良結構」及「迴轉升降省力晾衣裝置」研究，獲得7銀佳績，獲獎師生包括常心怡、王慧芬、包婕伶、劉芳姿、張文玉，郭祖祥、蘇安宇等7人。

另外，就讀國立台北護理健康大學的賴欣儀，自幼克服先天身障影響，在今年澳洲技能邀請賽「健康照顧」職類比賽中贏得金牌，今年將繼續到法國參加國際技能競賽，為國爭光。

未到場接受表揚的劉伊芩是大湖農工校友，目前就讀國立高雄餐旅大學烘焙管理系，今年馬來西亞世界廚藝大賽，她在創意月餅項目榮獲金牌，傑出表現讓大湖農工母校師生同感光榮，學弟妹也以她為榜樣。

苗栗縣政府下午表揚近來國際賽事有傑出表現的縣內子弟。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府下午表揚近來國際賽事有傑出表現的縣內子弟。記者胡蓬生／攝影

奧運 裁判 跆拳

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