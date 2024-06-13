連莊奧運裁判、廚藝大賽奪金 苗栗子弟人才濟濟獲表揚

苗栗子弟「人才濟濟」，縣府下午表揚近來國際賽事有傑出表現的縣內子弟，包括國內首位「連莊」擔任奧運跆拳道國際裁判的巫宇庭，還有在曼谷國際發明展獲獎師生及馬來西亞世界廚藝大賽、澳洲技能邀請賽等各項國際競賽獲獎的苗栗青年，肯定他們的表現，為苗栗爭光。

30歲的巫雨庭是縣內知名跆拳道教練巫雙貴的女兒，她在東京奧運獲聘擔任跆拳道國際裁判，今年巴黎奧運再度獲聘，下個月將去法國擔任奧運裁判。

仁德醫專師生團隊在今年曼谷國際發明展以「光線結界裝置之改良結構」及「迴轉升降省力晾衣裝置」研究，獲得7銀佳績，獲獎師生包括常心怡、王慧芬、包婕伶、劉芳姿、張文玉，郭祖祥、蘇安宇等7人。

另外，就讀國立台北護理健康大學的賴欣儀，自幼克服先天身障影響，在今年澳洲技能邀請賽「健康照顧」職類比賽中贏得金牌，今年將繼續到法國參加國際技能競賽，為國爭光。