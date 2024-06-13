新竹棒球場何時重啟？高虹安：若無不利因素明年4月完成

新竹市議員蕭志潔、劉崇顯、陳建名今天質詢時，關心新竹市立棒球場的改善進度，以及何時能夠重啟。市長高虹安表示，市府全力推動棒球場改善重啟，目前棒球場覆土移除工程、棒球場重啟設計規劃案皆已順利決標並刻正進行，但過程中，持續遭到統包商拖延，若無外部不利因素，預計明年4月完成改善。

高虹安指出，去年8月起，屢次要求統包商進行第三方鑑定及移除過載覆土，統包商遲不願執行，而當市府欲自行進場移除覆土之際，卻於今年3月遭統包商聲請證據保全程序，導致市府無法進場施作覆土移除。高虹安強調，若無廠商持續拖延等市府外部不利因素，預計於明年4月完成改善工程竣工，並進入驗收程序。

新竹市工務處說明，今年3月11日發布新聞稿「預定於今年4月中旬進場移除過載覆土」，惟統包商竟於新聞稿發布後，於3月25日向法院聲請保全證據，導致市府無法進場移除覆土，而後又再次拖延1個月，直到4月30日才向台灣省結構技師公會申請鑑定。而4月30日到今天又過了1個多月時間，市府多次發函詢問鑑定具體工項，仍未得到回覆。因為統包商持續拖延，故市府無法進場施作覆土移除。

工務處強調，雖統包商持續拖延重啟時程，市府仍積極推進改善進度，除持續函詢法院及公會外，目前覆土移除工程將先行進場施作臨時性支撐，棒球場重啟設計規劃案也將於6月下旬進入細部設計階段，並將召開新竹市立棒球場體檢會諮詢各領域專家，傾市府全力跨局處推動棒球場改善重啟。

「早已要求統包商進行第三方公會鑑定，迄今近1年，直到市府自行發包工程後，統包商才向法院聲請第三方公會鑑定！」工務處指出，市府自去年8月起，發現新竹市立棒球場結構分析未按照法規要求而存有安全疑慮，要求統包商確認結構安全性並重新提送結構計算書，且須經專案管理單位審核後，再委託第三方公正單位審查與鑑定。