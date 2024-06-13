新竹棒球場何時重啟？高虹安：若無不利因素明年4月完成
新竹市議員蕭志潔、劉崇顯、陳建名今天質詢時，關心新竹市立棒球場的改善進度，以及何時能夠重啟。市長高虹安表示，市府全力推動棒球場改善重啟，目前棒球場覆土移除工程、棒球場重啟設計規劃案皆已順利決標並刻正進行，但過程中，持續遭到統包商拖延，若無外部不利因素，預計明年4月完成改善。
高虹安指出，去年8月起，屢次要求統包商進行第三方鑑定及移除過載覆土，統包商遲不願執行，而當市府欲自行進場移除覆土之際，卻於今年3月遭統包商聲請證據保全程序，導致市府無法進場施作覆土移除。高虹安強調，若無廠商持續拖延等市府外部不利因素，預計於明年4月完成改善工程竣工，並進入驗收程序。
新竹市工務處說明，今年3月11日發布新聞稿「預定於今年4月中旬進場移除過載覆土」，惟統包商竟於新聞稿發布後，於3月25日向法院聲請保全證據，導致市府無法進場移除覆土，而後又再次拖延1個月，直到4月30日才向台灣省結構技師公會申請鑑定。而4月30日到今天又過了1個多月時間，市府多次發函詢問鑑定具體工項，仍未得到回覆。因為統包商持續拖延，故市府無法進場施作覆土移除。
工務處強調，雖統包商持續拖延重啟時程，市府仍積極推進改善進度，除持續函詢法院及公會外，目前覆土移除工程將先行進場施作臨時性支撐，棒球場重啟設計規劃案也將於6月下旬進入細部設計階段，並將召開新竹市立棒球場體檢會諮詢各領域專家，傾市府全力跨局處推動棒球場改善重啟。
「早已要求統包商進行第三方公會鑑定，迄今近1年，直到市府自行發包工程後，統包商才向法院聲請第三方公會鑑定！」工務處指出，市府自去年8月起，發現新竹市立棒球場結構分析未按照法規要求而存有安全疑慮，要求統包商確認結構安全性並重新提送結構計算書，且須經專案管理單位審核後，再委託第三方公正單位審查與鑑定。
但市府多次會議要求與發函催告，統包商仍置之不理，始終無法提送符合鋼筋混凝土設計法規要求的結構計算書。直至市府限期統包商移除過載覆土且在統包商未能於期限內配合移除的情況下，市府擬自行發包覆土移除工程，統包商才於期限前向法院聲請公會鑑定。
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