快訊

求職未果心生不滿？台中男衝撞成吉思汗健身房 遭法院裁定收押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃捷飲水機停用有內幕？桃議員爆委外廠商調包檢體

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員黃瓊慧爆料，機捷全線飲水機委外廠商在公司裝合格水調包送驗水，質疑桃捷公司避談真正原因，急換濾心是想掩人耳目。圖／桃園市議員黃瓊慧提供
桃園市議員黃瓊慧爆料，機捷全線飲水機委外廠商在公司裝合格水調包送驗水，質疑桃捷公司避談真正原因，急換濾心是想掩人耳目。圖／桃園市議員黃瓊慧提供

桃園機場捷運公司日前爆出飲水機水質採檢有瑕疵，雖然今天稱抽檢10台機器大腸桿菌數均未超標，全線所有機器恢復正常供水，但市議員黃瓊慧接獲爆料，稱飲水機不僅採檢過程有瑕疵，還使用來路不明的濾心，管線保養也不確實，指該廠商還承包桃園28所學校及機關行號的飲水機維護，要求桃園市政府追查及懲處。

桃捷公司初步表示，前天有請桃園市環保局協助抽驗沿線10部飲水機，檢驗結果今天出爐，由於大腸桿菌群均符合飲用水水質標準，所以全線飲水機重新開放。

桃捷10日在官網公告6日接獲民眾檢舉飲水機委外廠商水質採樣檢驗有瑕疵，7日內部開會之後，8日暫停開放全線97部飲水機，直到10日各站各挑一部全面更換5道濾心，才勉強恢復基本供水。

桃捷董事長沈志藏11日表示，公司初步調查委外廠商有定時保養維修，濾心也有定期更換，供水也都有先煮沸，水質理應沒有問題，但水質採檢須有專業證照許可，廠商在無證照又無委外處理的情況下，自行採檢送驗，讓檢測結果因採樣過程瑕疵而有疑慮，為求安全，所以每站各挑1部飲水機全面更換5道濾心維持基本供水，其餘全部停機待檢，後續會視合約內容究責，「該罰錢就罰錢，該扣款就扣款」。

桃捷董事長沈志藏對外稱廠商有定期保養和更換濾心，水質應無問題，公司是基於食安疑慮採預防性措施；但黃瓊慧指控桃捷避重就輕，未提檢體調包和濾心疑似非原廠情事。

黃瓊慧表示，委外廠商內部員工吹哨稱公司在送驗樣本時做手腳，用在公司分裝、檢驗合格的袋裝水調包，所有怎麼檢驗都合格，而且公司也沒有依照合約規定使用原廠濾心，所用濾心也來路不明。

黃瓊慧質疑桃捷避談檢體調包、濾心非原廠的用意，也認為桃捷急換濾心是想掩人耳目。她表示，該廠商在桃園還承攬了28所學校及其他機關行號的飲水機保養維護，如果廠商慣用這種手法，學童和民眾喝的有沒有可能是問題水，呼籲桃園市政府徹查，釐清所有疑慮。

大腸桿菌 桃捷 食安 飲水機

延伸閱讀

飲水機熱水意外燙傷女學生 國小飲水機限制與否引討論

直播2狀態「在跟外界求援」 黃瓊慧喊話孫鵬狄鶯：放過孫安佐！

民調六都墊底挨批螺絲鬆了 張善政：還有努力空間

「我藐視國會」全台串聯 桃園綠營議員將北上響應

相關新聞

桃園女議員紗裙透光挨批不得體道歉 網友籲PO文者少管閒事

6月中旬進入畢業季，桃園市議員孫韻璇昨天參加某幼兒園畢業典禮，因舞台燈光角度加上裙子內襯不慎往上幾卷，導致台下看起來疑似...

機捷飲水機大腸桿菌未超標 桃捷：今重新開放

桃園大眾捷運公司日前接獲民眾檢舉機場捷運沿線飲水機水質採樣檢測作業有瑕疵，端午連假截至昨天各站僅一部飲水機供民眾使用，直...

中壢車站飄香多年銅板價無名烏龍麵歇業 地方大嘆可惜

桃園中壢火車站周邊有間飄香數十年的無名烏龍麵，以銅版價吸客，簡單清甜的湯頭配上火鍋料及烏龍麵，是許多人記憶中的好味道，不...

新竹頭前溪底泥重金屬汙染 環保局：民眾可安心用水

供應新竹主要民生用水的頭前溪，被清華大學團隊研究發現底泥重金屬成分「鎳」含量超標，屬美國規範的「重度汙染」，對此新竹縣政...

新竹棒球場土壤無檢測報告 高虹安：美方口頭說明

民進黨新竹市議員劉崇顯今天在市議會關注新竹棒球場去年5月31日採樣土壤是否送美國檢測，要求市府提供檢測報告。新竹市長高虹...

桃園藍議員籲速修財劃法 張善政：市府立場與黨團一致

國民黨推動「財政收支劃分法」修法，桃園市議會國民黨團今以「找回公平正義—擴大統籌分配稅款、落實地方自治」為主題，開記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。