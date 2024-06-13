桃捷飲水機停用有內幕？桃議員爆委外廠商調包檢體

桃園機場捷運公司日前爆出飲水機水質採檢有瑕疵，雖然今天稱抽檢10台機器大腸桿菌數均未超標，全線所有機器恢復正常供水，但市議員黃瓊慧接獲爆料，稱飲水機不僅採檢過程有瑕疵，還使用來路不明的濾心，管線保養也不確實，指該廠商還承包桃園28所學校及機關行號的飲水機維護，要求桃園市政府追查及懲處。

桃捷公司初步表示，前天有請桃園市環保局協助抽驗沿線10部飲水機，檢驗結果今天出爐，由於大腸桿菌群均符合飲用水水質標準，所以全線飲水機重新開放。

桃捷10日在官網公告6日接獲民眾檢舉飲水機委外廠商水質採樣檢驗有瑕疵，7日內部開會之後，8日暫停開放全線97部飲水機，直到10日各站各挑一部全面更換5道濾心，才勉強恢復基本供水。

桃捷董事長沈志藏11日表示，公司初步調查委外廠商有定時保養維修，濾心也有定期更換，供水也都有先煮沸，水質理應沒有問題，但水質採檢須有專業證照許可，廠商在無證照又無委外處理的情況下，自行採檢送驗，讓檢測結果因採樣過程瑕疵而有疑慮，為求安全，所以每站各挑1部飲水機全面更換5道濾心維持基本供水，其餘全部停機待檢，後續會視合約內容究責，「該罰錢就罰錢，該扣款就扣款」。

桃捷董事長沈志藏對外稱廠商有定期保養和更換濾心，水質應無問題，公司是基於食安疑慮採預防性措施；但黃瓊慧指控桃捷避重就輕，未提檢體調包和濾心疑似非原廠情事。

黃瓊慧表示，委外廠商內部員工吹哨稱公司在送驗樣本時做手腳，用在公司分裝、檢驗合格的袋裝水調包，所有怎麼檢驗都合格，而且公司也沒有依照合約規定使用原廠濾心，所用濾心也來路不明。

黃瓊慧質疑桃捷避談檢體調包、濾心非原廠的用意，也認為桃捷急換濾心是想掩人耳目。她表示，該廠商在桃園還承攬了28所學校及其他機關行號的飲水機保養維護，如果廠商慣用這種手法，學童和民眾喝的有沒有可能是問題水，呼籲桃園市政府徹查，釐清所有疑慮。