觀光署同意變更 青青草原有望成竹市首座特色公園

新竹縣打造22座兒童特色公園，主題包括蘑菇城堡、方口獅、傑克魔豆等，成為親子休閒好去處，不過同為出生率名列前茅的新竹市，卻沒有主題式兒童特色公園。市議員陳慶齡表示，希望將占地達19公頃的青青草原打造成首座主題式特色公園。新竹市城銷處表示，青青草原屬農牧用地，已獲觀光署同意變更，後續將可規畫適合闔家遊玩的設施。

陳慶齡今天在議會質詢時指出，新竹市民假日帶小孩子出去玩是沉重負擔，像是周邊六福村、小人國，光是一家四口門票加上吃吃喝喝所費不貲，許多很多市民都希望，新竹市能有給小朋友、青少年，甚至是老人家都可以休憩的特色遊戲場所，讓家長周末能帶孩子出遊。

陳慶齡提到，占地達19公頃的青青草原，是新竹市香山區唯一大型綠地，但設置20年來卻只有一片草原，雖然2016年市府設置觀景台、54公尺長的磨石子溜滑梯，但其實是大型違建，他理解新竹市腹地小，無法建置大型的主題式公園，但他認為青青草原是絕佳地點，希望市府著手規畫。

新竹市城銷處長嚴翊琦指出，青青草原是新竹市區碩果僅存的一塊綠地，總共有64公頃，目前僅開發19公頃左右，早期是教育大學的用地，因時空背景因素未開發校地，後由市府接手後規畫。

嚴翊琦說明，因青青草原目前屬農牧用地，無法設置觀景台和溜滑梯等設施，市府過去曾提出申請，但停滯較長一段時間，去年底市府加速變更用地，目前觀光署同意變更，本月初也把資料送交給農業部，待農業部同意該區變更成遊戲用地後，後續將可規畫適合闔家遊玩的設施。

市長高虹安答詢，新竹市年輕家庭非常多，無論是主題公園或遊樂園，都是相當好的去處，確實新竹市要有夠大腹地不容易，市府在研究過程中，也希望活化青青草原，現正與中央包括觀光署、農業部申請。