桃園女議員紗裙透光挨批不得體道歉 網友籲PO文者少管閒事
6月中旬進入畢業季，桃園市議員孫韻璇昨天參加某幼兒園畢業典禮，因舞台燈光角度加上裙子內襯不慎往上幾卷，導致台下看起來疑似走光；有民眾拍照上傳臉書，引起不小騷動。孫韻璇今天對此表達歉意，強調未來會更注意穿著搭配，也希望民眾把重點放在幼兒教育政策上面。
孫韻璇昨天參加某幼兒園畢業典禮，因為燈光從舞台往下觀眾席照，使得孫的紗裙透光，大腿以下全都顯而易見；PO文網友質疑「幼兒園畢業典禮，穿這裙子得體嗎？還是位議員」等語，網友留言討論熱烈，有人稱「做爸爸的喜歡，勸你不要多管閒事」，也有人說「至少有穿」。PO者雖然最後道歉，但仍認為孫的穿著不得體。
孫韻璇今天為穿著引起紛爭道歉，也感謝民眾提醒。她強調裙子裡面有一件內襯，長度大概及膝，但昨天太趕，穿的時候沒注意卷上去了，不過裡面還有穿黑色絲襪，不是內褲。網友PO的是第四場，後來有人提醒，就趕快把內襯拉下來。自己也覺得很尷尬。
她強調未來會多注意穿搭，但還是希望大家可以將目光留給畢業典禮的小朋友，這是他們人生第一次的畢業典禮，也即將展開求學的第二道旅程，也把重點放在幼兒的教育政策。
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