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中壢車站飄香多年銅板價無名烏龍麵歇業 地方大嘆可惜

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢火車站周邊有間飄香數十年的無名烏龍麵，以銅版價吸客，不過近期有民眾發現，該店家歇業，記者實際前往發現該店鐵門緊閉。記者翁唯真／攝影
桃園中壢火車站周邊有間飄香數十年的無名烏龍麵，以銅版價吸客，不過近期有民眾發現，該店家歇業，記者實際前往發現該店鐵門緊閉。記者翁唯真／攝影

桃園中壢火車站周邊有間飄香數十年的無名烏龍麵，以銅版價吸客，簡單清甜的湯頭配上火鍋料及烏龍麵，是許多人記憶中的好味道，不過近期有民眾發現，該店家歇業，據了解，老闆娘因年事已高，真的做不動，才決定休息，讓許多人大嘆可惜。

位在建國路上的無名烏龍麵，Google評價4.1顆星，販售廣東粥、海鮮粥、烏龍麵、酢醬麵、泡菜烏龍麵及小菜，小菜僅25元有豆干、海帶及滷蛋，每碗麵及粥更是只要55元，就可以品嘗到簡單樸實的好味道，吃完麵及小菜百元有找，在物價上漲年代CP值真的相當高。

近期臉書地方社團有民眾PO出店家在洗橘色塑膠桶畫面，並寫下「中壢知名的無名烏龍麵關了？真假！」，許多網友也在貼文下紛紛留言，「從小吃到現在…震驚」、「從我國中吃到現在我的小孩國中耶」、「從35塊吃到現在，現在只剩回憶了」、「以前上班很愛去吃 很便宜的說」、「不是倒閉……是阿姨說她真的做不動身體真到的不行了」、「年紀大退休了，畢竟幾乎都很忙碌身體吃不消」。

記者稍早致電店家未接通，且店面鐵門緊閉，據了解，該店2016年也曾歇業，2018年重新再次營業，這次也有許多人希望能再次回歸。有地方人士表示，店家老闆娘年紀大，才選擇歇業，火車站周邊近期也有自助餐業者關門，希望新站盡速完工，看會不會吸引店家開業。

桃園中壢火車站周邊有間飄香數十年的無名烏龍麵，以銅版價吸客。圖／翻攝自臉書桃園都
桃園中壢火車站周邊有間飄香數十年的無名烏龍麵，以銅版價吸客。圖／翻攝自臉書桃園都

桃園 火車站 烏龍麵 老闆娘

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