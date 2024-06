新竹棒球場土壤無檢測報告 高虹安：美方口頭說明

民進黨新竹市議員劉崇顯今天在市議會關注新竹棒球場去年5月31日採樣土壤是否送美國檢測,要求市府提供檢測報告。新竹市長高虹安答詢說,有得到美方人員口頭說明檢測結果。

高虹安去年1月召開記者會稱新竹棒球場有挖出廢棄電線、磚頭等異物,質疑工程涉偷工減料。市府於同年5月底派人帶著鏟子、密封袋到棒球場挖掘土壤,稱要將土壤檢體送美國檢測。

劉崇顯今天質詢說,市府昨天發布新聞稿稱去年5月的取樣土壤已送美國檢測,檢測結果與去年7月13日美方專家來台取樣的土壤性質相同,檢測分析報告已於去年8月上網公開。

劉崇顯指出,根據市府去年8月公布的檢測報告,原文中說明「The following on site review activities wereconducted on July 13, 2023:」,意思是檢測報告的數據是建立在2023年7月13日實地考察。證實這份檢測報告跟5月採樣的土壤無關,要求高虹安說明5月土壤的檢測報告內容。

高虹安答詢指出,去年8月公布的是專案合約要求廠商針對7月檢測必須出示的檢測報告,因此內容不會有5月的土壤檢測結果。至於5月土壤檢測,因當時跟廠商沒有契約關係,對方有協助檢測,但沒有提供檢測報告,僅在後續口頭說明與7月的採樣結果相同。

劉崇顯會後向中央社記者表示,市府不斷強調去年5月採樣的土壤有送美國,卻始終提不出檢測報告,才會合理推斷土壤根本未送到美國,質疑去年5月的開挖只是政治動作,對球場的實質改善來說根本沒意義。

新竹市政府昨天發布新聞稿表示,新竹棒球場去年5月31日取樣土壤,已於去年送美國專業實驗室檢測,檢測結果與去年7月13日美方專家來台取樣的土壤性質相同。關於土壤何時寄出,市府說,採樣後第一時間交由悍創運動行銷公司。但是否有檢測報告等相關問題,市府則無正面回應。