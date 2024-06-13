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4月大雨重創公館紅棗 鍾東錦：盡快啟動救助1公頃8萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉農友徐志鋒種植紅棗20多年，棗園重災區一棵果樹甚只有20多顆。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉農友徐志鋒種植紅棗20多年，棗園重災區一棵果樹甚只有20多顆。記者范榮達／攝影

苗栗縣公館鄉重要經濟作物紅棗受到今年4月豪大雨影響，損害達到4、5成，重災區一棵紅棗僅結實20多顆，縣長鍾東錦等人今天會勘，認為已達農業天然災害現金救助標準，將盡快啟動，1公頃8萬元補貼損失。

公館鄉全台唯一專業種植紅棗，面積84.3公頃，另銅鑼鄉等地有零星種植，公館鄉農會總幹事古雪雲說，4月25日、26日鋒面豪大雨，緊接而來梅雨持續，紅棗正值開花或已結小果，造成落花、落果，損失有達到4、5成，農友損失慘重。

「20多年來最慘的一次」！棗農徐志鋒欲哭無淚，他說，棗園面積3分多，有約一半果樹是重災區，原本枝頭應該結實纍纍，卻是零零落落，一棵甚只有20多顆，根本是血本無歸。

鍾東錦、縣議員孫素娥、農糧署北區分署專員許文昭、公館鄉長何在鑫、銅鑼鄉農會總幹事曾義孝，及公古雪雲等人今天勘災，鍾東錦說，紅棗災害已經超過20%的天然災害現金救助門檻，農業部公布後，將盡快啟動受理申請。

另，公館鄉農會推出今年紅棗季預購優惠專案，1斤裝1盒190元，購買1盒送1包紅棗養生茶，選擇門市取貨，多一種1支特色冰棒1支選擇，2盒以上可混搭；預購純享優惠，即日起至6月28日，1盒150元，洽詢電話037-233908。

災損 苗栗縣 農會 農業部 鍾東錦

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