苗栗新生兒閱讀禮袋贈書 鍾東錦：明年加碼到3000套

苗栗縣「愛閱逗陣行」上午啟動，結合新生兒閱讀禮袋贈書、親子及多元閱讀、本土語言推廣、苗栗作家講堂及偏鄉輔導等系列活動，盼持續提升縣民及子弟的閱讀風氣；2023年縣籍新生兒有2000多人，但圖書禮袋限量1200份，縣長鍾東錦宣布明年加碼到3000份，讓所有縣籍新生兒都可獲贈一套。

縣府教育處指出，愛閱逗陣行鼓勵各項閱讀活動，即日起至年底同步在縣內18鄉鎮市公共圖書館推出，包括嬰幼兒、兒童、青少年、親子、樂齡、新住民、本土語言多元化推廣，還有分齡分眾的閱讀活動，加上書展共535場，內容多元，歡迎民眾踴躍參加。

縣府上午邀各鄉鎮市首長一起頒贈寶寶的第一張借書證及閱讀禮袋，許多親子家庭抱著孩子到場，去年出生並入籍的新生兒家庭，禮袋贈書有教育部提供的閱讀手冊和親子繪本各一本，同時還贈送縣府出版的兩本兒童繪本「蟲蟲」，內容以螢火蟲生長過程為主題、「杭菊小悠」以銅鑼特產杭菊鋪陳故事，提供親子共讀共學。

鍾東錦強調，禮袋贈書給新生兒家庭，希望讓孩子從小培養閱讀習慣，縣府並透過每年持續辦理苗栗愛閱逗陣行系列活動，多元推廣閱讀，為縣內教育努力，提高苗栗縣民及孩童的閱讀力。