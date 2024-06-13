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新竹頭前溪底泥重金屬汙染 環保局：民眾可安心用水

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣環保局在隆恩堰、興隆大橋橋下設置水質自動檢測。圖／新竹縣環保局提供
新竹縣環保局在隆恩堰、興隆大橋橋下設置水質自動檢測。圖／新竹縣環保局提供

供應新竹主要民生用水的頭前溪，被清華大學團隊研究發現底泥重金屬成分「鎳」含量超標，屬美國規範的「重度汙染」，對此新竹縣政府今天回應，底泥重金屬是以固態吸附，不容易溶解進水中，經淨水程序後，鉻型態都難以直接影響水質，民眾可安心使用自來水。

新竹縣環保局說明，頭前溪水質pH約為6到8之間，底泥中重金屬以固體型式存在吸附於底泥中，並不易直接脫附、溶解進入河水造成水質惡化，並且各主管機關也針對取水口水源及處理後水質嚴格把關，在淨水系統中以混凝、膠凝、沉澱二級處理將水中汙染物去除，實際上底泥中重金屬經淨水程序後，無論以固態、離子型態均難以直接影響自來水水質。

不過，根據清華大學分析與環境科學研究所教授暨所長周秀專帶領的研究團隊發現，頭前溪上中游的油羅溪馬胎段、鹿寮坑溪與湳雅和隆恩堰取水口4處所採樣到的河川表層與深層底泥，都發現「鎳」含量普遍超過底泥品質指標下限。

頭前溪飲水取水口在下游，水源供應大新竹地區，但上中游卻有家庭汙水、工業廢水甚至垃圾掩埋場、露營區等汙染源。讓研究客雅溪多年的周秀專說出頭前溪比客雅溪看來「更髒更毒」，危害因子極可能通過層層生物鏈、飲水與食物回到人體體內。

新竹縣環保局今則澄清，頭前溪流域的RPI（河川污染指數）均於2以下，屬「未（稍）汙染程度」，在全國26條中央轄管河川排名第2名，檢測結果均符合飲用水源水質標準。

環保局強調，有定期監測頭前溪水域水質，並每年協助環境部對頭前溪水域水質難檢測的重金屬、農藥、新興汙染物項目進行抽驗。

「連續自動監測結果，並未顯示頭前溪水質有受汙染情形。」環保局指出，在頭前溪流域設有2處水質連續自動監測站，分別位於興隆大橋、鹿寮坑溪鐵橋，從2022年4月至今，僅有極少數時段，因受大雨沖刷上游泥砂造成懸浮固體升高而出現輕度汙染。

新竹 水質 環保局 重金屬

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