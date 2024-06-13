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友善多元性別城市議員批政策不多 竹市府：辦理相關活動

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
2018年全國性公投第14案、15案針對同婚、性別平等友善等議題，新竹市民投下「同意」比例不僅高於全國，更是非六都縣市第一名。示意圖。記者黃羿馨／攝影
2018年全國性公投第14案、15案針對同婚、性別平等友善等議題，新竹市民投下「同意」比例不僅高於全國，更是非六都縣市第一名。示意圖。記者黃羿馨／攝影

2018年全國性公投第14案、15案針對同婚、性別平等友善等議題，新竹市民投下「同意」比例不僅高於全國，更是非六都縣市第一名。不過議員劉康彥指出，雖新竹市是友善多元性別的城市，但市府相關政策卻寥寥可數。新竹市社會處表示，已攜手性別友善行動聯盟協會合作辦理，預計將於7至12月間進行相關活動。

民進黨新竹市議員劉康彥指出，雖然2018年公投結果未獲多數民意支持，但新竹市民投下「同意」的比例不僅高於全國，更是非六都縣市第一名，全國則排名第三，僅次台北市、新北市，足見新竹市民對多元性別議題的友善程度。

劉康彥指出，新竹市友善多元性別者的政策寥寥可數，除了性別友善廁所，市府能做的還很多，如開放同性伴侶參加聯合婚禮、編修同志友善醫療手冊，或是將「醫療機構可將同性伴侶註記做為病患關係人之佐證」列入醫院督導考核輔導項目。

「性別友善政策也可從市府內部做起」，劉康彥舉例，像是讓府內同志員工可請家庭照顧假，未來申請社會住宅時納入同性伴侶，辦理同志大遊行，在校園內進行多元性別主題教師培訓、研發相關教材、提供家長性平教育相關資訊。

新竹市社會處說明，市府去年度委託竹市性別友善行動聯盟協會辦理「勇闖多元島－認識多元性別之美」活動共計8場次，今年亦持續攜手性別友善行動聯盟協會合作辦理，預計將於7至12月間進行，包含主題工作坊2場次、電影賞析及映後座談1場次、專題講座2場次、讀書會3場次及女性巡迴影展2場次，共10場次。

此外，新竹市教育處的家庭教育服務中心也規畫在6月到10月間辦理多元性別婚姻的教育課程，以滿足多元族群家庭學習需求。

民進黨新竹市議員劉康彥指出，新竹市友善多元性別者的政策寥寥可數，除了性別友善廁所，市府能做的還很多，如開放同性伴侶參加聯合婚禮、舉辦同志遊行、在校園內進行多元性別主題教師培訓等。圖／取自議員劉康彥臉書
民進黨新竹市議員劉康彥指出，新竹市友善多元性別者的政策寥寥可數，除了性別友善廁所，市府能做的還很多，如開放同性伴侶參加聯合婚禮、舉辦同志遊行、在校園內進行多元性別主題教師培訓等。圖／取自議員劉康彥臉書

性別 新竹

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