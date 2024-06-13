石門水庫水情3個月最佳！2周增水800萬 桃竹抽穗供水穩

桃園市石門水庫受惠這陣子降雨，水位及蓄水量回升至3個月來最佳水情，又6月以來近半月，在平地雨勢及埤塘儲水挹注，石門水庫維持農業供水，桃園、新竹農田灌區的一期稻相繼抽穗成長，農民樂觀一期稻收成，水利署北區水資源局今天上午表示，目前各項用水供應穩定，一期稻作可順利供灌至7月收成。

石門水庫集水區截至今天中午水位回升至226.09公尺、蓄水量回升至7594.99萬噸、蓄水率已回到37%，是今年3月中旬以來水情最佳，與6月1日比較，至今天中午，水庫蓄水更增加800萬、水量增幅逾1成，農水署桃園、石門管理處表示，最近水情穩定，水庫每天供灌，維持一期稻到收割，可讓農民安心。

新竹地區用水由頭前溪及寶山及寶二水庫供應，至今梅雨挹注頭前溪水源充足， 北水分署加強引取河川水源及地下與伏流水運用等措施，截至今天中午，寶二水庫系統合計蓄水量逾3000萬噸，蓄水率達83%，水情狀況良好。

北區水資源局表示，石門水庫蓄水量雖尚未回到4成，時序逐漸進入颱風好發季節，目前距離水庫滿水位空間約1.26億噸，未來將提供颱風期間滯留洪水使用，可有效降低水庫下游地區洪災風險，預期颱風期結束，水庫將朝蓄水滿庫目標操作，規畫因應足明年用水需求。