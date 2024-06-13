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桃園藍議員籲速修財劃法 張善政：市府立場與黨團一致

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會國民黨團今天開記者會，力挺自家國會黨團財劃法修正版本，呼籲盡快修正。記者陳俊智／攝影
桃園市議會國民黨團今天開記者會，力挺自家國會黨團財劃法修正版本，呼籲盡快修正。記者陳俊智／攝影

國民黨推動「財政收支劃分法」修法桃園市議會國民黨團今以「找回公平正義—擴大統籌分配稅款、落實地方自治」為主題，開記者會呼應黨中央與立法院黨團提案版本，強調桃園9年上繳中央稅額超過1.8兆元，但統籌分配稅款在六都排倒數第2名，一般性補助款更敬陪末座，放到全國比較也是後段班，批評中央把桃園當二等公民，呼籲盡速修法，公平合理分配財源。

桃園市長張善政今出席議會臨時會，會後被媒體追問改革案看法，他表示市府立場跟國民黨團一致，支持現在國民黨智庫版本。依照現行財劃法規定，桃園的分配款不是倒數第一，就是倒數第二，如果國民黨智庫版本通過，桃園大概可以排到六都第3名。

國民黨團總召徐玉樹表示，財畫法迄今約25年未修正，目前中央與地方的財源收入比例為75%比25%，很多縣市財政收入不足支應財政支出，財政狀況持續惡化，造成中央與地方對立，財劃法修法不宜再拖，。

桃園市議員簡志偉、張碩芳、陳韋曄、李柏坊、徐其萬、吳進昌和張桂綿等人輪流發聲，指桃園從2015年到去年上繳中央稅額1兆8224萬元，台南同一時期創稅1兆791萬元，比桃園還少，但統籌分配稅款與一般性補助款比桃園多將近千億元，凸顯中央大小眼及極度不公平、不合理現象。

徐玉樹進一步表示，桃園進入建設期，非常需要龐大經費，可是中央始終給我們一點錢而已。呼籲中央聽到地方聲音，「巧婦難為無米之炊」；簡志偉則認為稅款分配給地方的比例應該到4成才合理，徐其萬也認為「不能富了中央，窮了地方」。

張桂綿指出，桃園目前長短期債有2百多億元，受中央升息政策，壓力實在不小，有必要調整；舒翠玲更直言民眾黨中央執政後始終漠視地方自治權益，財政一把抓，影響地方自治，改革實有必要。

張善政也說，桃園將進入鐵路地下化付款的高峰期，未來負擔會越來越重，而且桃園另有捷運建設，所以財劃法改革案對紓解桃園財政負擔會有非常大的幫助。

桃園市議會國民黨團今天開記者會，力挺自家國會黨團財劃法修正版本，呼籲盡快修正。記者陳俊智／攝影
桃園市議會國民黨團今天開記者會，力挺自家國會黨團財劃法修正版本，呼籲盡快修正。記者陳俊智／攝影

修法 國民黨 張善政 桃園 財劃法

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