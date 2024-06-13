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土地限制大鬆綁！ 南庄鹿場特定水保區擬劃出118公頃

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉鹿場特定水土保持區限制13年，擬劃出近118公頃，土地限制鬆綁解套。圖／楊文昌提供
苗栗縣南庄鄉鹿場特定水土保持區限制13年，擬劃出近118公頃，土地限制鬆綁解套。圖／楊文昌提供

苗栗縣南庄鄉鹿場特定水土保持區限制10多年，立委鄭天財昨天召集相關單位協調，結論擬劃出近118公頃，土地限制鬆綁解套，縣議員楊文昌走告好消息，至少合法設立露營區取得基本門票。

鄭天財昨天下午在立法院中興大樓會議室主持協調會，與會包括原住民族委員會審查委員、苗栗縣政府原住民族及族群發展處等單位都出席，並簽署結論，鹿場特定水土保持區範圍127公頃，大幅縮減維持劃入9.16公頃，其中，有或未登錄地7.3公頃。

楊文昌今天分享好消息，表示會議結論等農業部農村發展及水土保持署公告生效，特定水保區禁止任何開發行為的原則將鬆綁，對於部落發展將會有重大幫助。

楊文昌說，鹿場台地於2008年前，因颱風造成災害，2011年劃入特定水保區，政府水保等單位進行整治計畫，10幾年下來，地質相對穩定許多，族人一再建議劃出，這次通盤檢討，終於聽見地方的心聲，除了鹿場溪沿岸坡度較陡的地方外，大部分117.84公頃劃出。

擬劃出的特定水保區，國土計畫法草案也規畫農業發展地區第四類，鹿場台地都是原住民保留地，風光明媚，又是熱門登山路線加里山及景點苦花潭的重要門戶，將來解套設置露營區、種農作或蓋住宅等限制。

另，國土計畫法明年4月30日上路，楊文昌指出，部落大部分散居，但目前國土計畫法劃設土地分區功能，原則要聚居3戶以上，才有機會規畫農業發展地區四，否則都劃入國土保育地區第一類，不符合現況，也影響權益，族人將持續爭取政府正視。

南庄 苗栗縣 露營區

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