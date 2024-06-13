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部桃蓋醫療大樓增量能百億經費缺口大 立委找部長幫忙

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
立法院環衛委員會到部桃了解醫療大樓計畫需求，衛福部長邱泰源（站者）允諾設法爭取更多工程款補助。記者鄭國樑／攝影
立法院環衛委員會到部桃了解醫療大樓計畫需求，衛福部長邱泰源（站者）允諾設法爭取更多工程款補助。記者鄭國樑／攝影

衛福部桃園醫院計畫在總院、新屋分院各新建一棟第二醫療大樓，另外在觀音區大坡腳規畫住宿型照護中心，藉此擴大和建全桃園的醫療、長照量能。計畫雖獲行政院核定，但兩棟醫療大樓工程總經費約105億元，目前只補助27億元。 立法委員萬美玲今天表示，衛福部邱泰源部長已經允諾1個月內完成研商增加補助的辦法。

立法院社福、環衛委員會昨天和邱泰源、衛福部團隊上下午分別到部桃總院、新屋分院、大坡腳長照用地聽代理院長陳日昌簡報與會勘，立委萬美玲、陳菁徽、陳昭姿都到場；市議員陳美梅、衛生局長劉宜亷、桃園市醫師公會理事長吳家淦都出席為部桃助陣。

萬美玲指出，桃園市人口年增率全國第一，但醫療量能卻嚴重不足，平均每萬人口僅有 27.47 張一般病床、2.67 張加護病床，在六都中倒數第2，根本無法滿足市民就醫需求，因此爭取部桃在總院及新屋分院各口新建第二醫療大樓，以及在觀音等偏鄉建置長照機構都刻不容緩，更需要中央與地方政府共同努力。

萬美玲同時為部桃今年被看好升醫學中心，卻硬被擠下來抱屈，她強調部桃過去在疫情期間，擔任專責照護醫院，每一位醫生、護理人員都戰戰兢兢堅守岡位，站在第一線努力守護桃園市民的健康。疫情過後，桃園市民殷殷期盼部桃能升格為醫學中心，無奈最後部桃成為最大遺珠。

萬美玲說，部桃沒升醫學中心大家不氣餒，共同努力爭取蓋新的醫療大樓擴充量能，中央已核定部桃總院新建第二醫療大樓計畫，未來建置完成，至少增加400張病床。但預估所有工程經費約85億，行政院目前只補助27億元，新屋分院第二醫療大樓計畫尚未核定，預計工程經費至少20億元，總院、分院新建醫療大樓資金缺口近80億元。

萬美玲指出，如果這些經費沒能即時到位，會延宕工程進度，影響市民就醫權利，她11日質詢行政院長卓榮泰，希望爭加補助經費，昨天再邀請部長邱泰源到部桃、新屋、觀音實地瞭解地方需求，都獲得正面回應。

社福環衛委員會此行做成3點決議，邱泰源允諾全力協助，包括一個月內衛福部須向行政院爭取更多經費，補助部桃新建第二醫療大樓；另外，護理人員日班繁重加給獎勵金，還有達到三班護病比的醫院獎勵金都要盡速發。

萬美玲和立法院環衛委員會委員們會勘部桃新建醫療大樓用地，衛福部長邱泰源（右1）仔細看現場和了解地方需求。圖／萬美玲服務處提供
萬美玲和立法院環衛委員會委員們會勘部桃新建醫療大樓用地，衛福部長邱泰源（右1）仔細看現場和了解地方需求。圖／萬美玲服務處提供
部桃醫院代理院長陳日昌說明新建醫療大樓計畫內容。記者鄭國樑／攝影
部桃醫院代理院長陳日昌說明新建醫療大樓計畫內容。記者鄭國樑／攝影
萬美玲（右）強調部桃新建兩棟醫療大樓、照護中心有助於增加桃園嚴重不足的醫療量能。記者鄭國樑／攝影
萬美玲（右）強調部桃新建兩棟醫療大樓、照護中心有助於增加桃園嚴重不足的醫療量能。記者鄭國樑／攝影

桃園 萬美玲 部桃 醫學

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