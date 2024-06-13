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竹縣湖口瓜瓜節6月15日登場 重達「658斤大南瓜」搶先曝光

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣湖口鄉農會本周末將在好客文創園區舉辦瓜瓜節行銷活動，將展售大西瓜、鳳光、甜美人西瓜、哈密瓜等，其中一顆658斤重、外形像留聲機的大南瓜最受矚目。圖／新竹縣政府提供
新竹縣湖口鄉農會本周末將在好客文創園區舉辦瓜瓜節行銷活動，將展售大西瓜、鳳光、甜美人西瓜、哈密瓜等，其中一顆658斤重、外形像留聲機的大南瓜最受矚目。圖／新竹縣政府提供

新竹縣湖口鄉農會近年來推廣種植瓜果類蔬菜，本周末起，連兩日將在好客文創園區舉辦瓜瓜節行銷活動，現場有各鄉鎮農會與在地青農販售農產品，還有主題大南瓜展示區、南瓜造型創意大賽、南瓜疊疊樂、精彩多元藝文表演及食農教育體驗等活動，以及可愛的西瓜、哈密瓜裝置藝術公仔供民眾拍照打卡。

湖口鄉農會指出，湖口為全國第二大鄉，農耕面積2100公頃，農作物以水稻種植1200公頃為最大宗，茶葉及油茶栽培共50公頃，瓜果類包括哈密瓜、西瓜、南瓜、美濃瓜等一期作約20公頃，大多在6月初陸續採收，但今年受到梅雨季超量雨水的侵害，農損約4到5成，產量雖減但品質不降，希望透過瓜瓜節產業文化活動，方便民眾選購香甜的各類瓜果及在地農產品。

15、16日連兩天活動，現場除了展售大西瓜、鳳光、甜美人西瓜、哈密瓜、栗子南瓜、貴族南瓜、蜂蜜罐南瓜、地瓜餅芋頭餅、蜂蜜產品，更展示一顆658斤重、外形像留聲機的大南瓜，還有街頭藝人表演、歡樂小丑秀、陀螺特技、南瓜變裝秀、呱呱比賽，闖關遊戲以及美食攤位。

縣府農業處長傅琦媺表示，湖口鄉瓜果蔬菜種植面積逐年增加，種類包括西瓜、洋香瓜及南瓜等，瓜農以友善耕作方式種植，品質相當優良，歡迎大家周末一起來湖口力挺農友。

另外，近來好客文創園區也成為推廣食農教育基地，由湖口鄉農會成立全縣第6處的綠色照顧站，即日起啟用，將協助推動綠色照顧，為樂齡者打造健康樂齡環境下學習新知。

新竹縣湖口鄉農會本周末將在好客文創園區舉辦瓜瓜節行銷活動，現場有可愛的西瓜、哈密瓜裝置藝術公仔供民眾拍照打卡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣湖口鄉農會本周末將在好客文創園區舉辦瓜瓜節行銷活動，現場有可愛的西瓜、哈密瓜裝置藝術公仔供民眾拍照打卡。圖／新竹縣政府提供

南瓜 西瓜 農會 食農教育

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