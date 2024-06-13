機捷飲水機大腸桿菌未超標 桃捷：今重新開放

桃園大眾捷運公司日前接獲民眾檢舉機場捷運沿線飲水機水質採樣檢測作業有瑕疵，端午連假截至昨天各站僅一部飲水機供民眾使用，直到今天水質檢測結果出爐，顯示安全無虞，已宣布全線飲水機重新開放。

桃捷表示，機捷沿線（含青埔、蘆竹機廠）飲水機均委外保養，水質採樣檢測也由委外廠商自行負責，但依照中央飲用水管理條例規定，飲用水採樣與檢測工作須有中央核發的許可證才能執行，委外廠商沒有許可證，理應交由其他業者處理，但廠商是逕自採檢送驗。

據了解，飲水機委外保養廠商曾向桃捷喊冤，聲稱誤解法令才會逕自採檢送驗，並非故意違規。

桃捷董事長沈志藏表示，公司初步調查委外廠商有定時保養維修，濾心也有定期更換，供水也都有先煮沸，水質理應沒有問題，但因為業者採檢有瑕疵，安全起見，所以每站各挑1部飲水機全面更換5道濾心維持基本供水，其他全部停用待檢。

桃捷表示，環保局抽驗機捷沿線10台飲用水設備，結果今天出爐，大腸桿菌群須符合飲用水水質標準，請旅客安心飲用；關於廠商採檢問題，沈志藏表示會視合約內容究責，「該罰錢就罰錢，該扣款就扣款」。