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彭啓明：SRF體檢輔導團17日成立 最快11月提出管理辦法

中央社／ 台北13日電
環境部長彭啓明今天表示，SRF體檢輔導團將於17日成立，預計3週內能訪視全台的SRF製造及使用廠，並於8月底、9月初有初步報告；而SRF的管理辦法會在報告完成後的3個月內提出。圖／中央社
環境部長彭啓明今天表示，SRF體檢輔導團將於17日成立，預計3週內能訪視全台的SRF製造及使用廠，並於8月底、9月初有初步報告；而SRF的管理辦法會在報告完成後的3個月內提出。圖／中央社

環境部彭啓明今天表示，SRF體檢輔導團將於17日成立，預計3週內能訪視全台的SRF製造及使用廠，並於8月底、9月初有初步報告；而SRF的管理辦法會在報告完成後的3個月內提出。

彭啓明今天接受POP撞新聞主持人黃暐瀚訪問。關於SRF（固體再生燃料）議題，彭啓明重申會請專家好好針對製造及使用廠體檢，並要求未來使用端的相關規範要比照焚化爐，包含空污等都嚴格執行。

彭啓明在節目後告訴中央社記者，預計17日SRF體檢輔導團就會成立，由環境部含資源循環署、大氣司、環境管理署、國家環境研究院等單位各推派2名學者，逐一檢視製造及使用廠，可能以每天2至3個廠的速度，預計3週內能訪視完畢。

他也坦言，現在SRF的使用及製造廠良莠不齊，好的應該繼續留著，不好的應該以輔導而不是淘汰，一步一步讓他們上軌道。

彭啓明說，由於現在對於SRF的相關要求僅有指引，沒有強制力，因此在體檢結束後預計8月底、9月初就能完成初步報告；報告出來後3個月內會完成SRF的管理辦法，有更嚴格的規範。

彭啓明提到，7月底預告使用SRF的排放許可量，第一步是先比照焚化爐的規格，如戴奧辛等污染物都會訂標準；過去1年稽核2次，但可能這2次是正常、其他時間超標；會要求未來燒SRF須連續監測，環境部會強力介入；現在也正在加強SRF製造端的源頭管理，如果源頭沒有問題、燒的東西就沒有問題。

彭啓明表示，很多工作都在同步進行，預計今年底前就會完成SRF發展白皮書，長期而言是希望業界自行組成聯盟，從製造到使用端自立提出完整規範，促成產業良好發展。

SRF 彭啓明 環境部

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