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男子賣房賺480萬卻逃漏稅 執行署這招讓他繳清近300萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

一名男子2022年出售僅持有2年未辦保存登記房屋，且賣出30天內未申報交易所得，國稅局核定交易所得額近480萬元，應補稅、滯納金及罰鍰近300萬元，因男子逾期不繳，國稅局移送行政執行署新竹分署強制執行。但男子稱賣房所得早已花完，每月僅願繳1萬元，執行人員告知，若欠款不繳，可聲請法院裁定拘提及管收，男子擔心自由受限制，最終一次繳清。

新竹分署受理分案後，調查該男子名下財產雖有存款、高額壽險及股票等財產，但金額仍不足清償積欠的稅款及罰鍰。此外，男子無工作收入，亦無使用中的信用卡。為查明其2022年間買賣房屋所得資金流向，行政執行官依行政執行法第14條規定，命義務人到場報告財產狀況或為其他必要之陳述。

男子聲稱，買賣房屋所得已用於清償對家人的債務，及協助媳婦、孫子購買房屋與裝潢，現在每月僅願意繳納1萬元。

由於男子無法提出合理的清償計畫，加上其陳述內容可能構成「隱匿或處分財產」，執行人員告知，賣出房屋所得，如不用以繳納欠款，新竹分署得依行政執行法聲請法院裁定拘提及管收。

男子應繳稅額214萬餘元，滯納金21萬餘元，罰鍰53萬元，共計289萬餘元。男子擔心自己的人身自由可能遭受限制，與家人討論後，決定一次繳清全部欠款。

新竹分署提醒，為抑制短期不當炒作不動產，所得稅法第108條之2第2、3項規定，個人辦理房屋、土地交易所得申報，如有漏報或短報情事，處以所漏稅額2倍以下之罰鍰；如未依規定自行辦理房屋、土地交易所得申報，除依法核定補徵應納稅額外，應按補徵稅額處3倍以下之罰鍰。

新竹分署呼籲，若不依法如實申報房屋、土地交易情形，除須補繳稅額外，恐遭裁處高額罰鍰。因此切勿心存僥倖，應主動申報並繳納稅款，避免影響自身權益。

一名男子2022年出售僅持有2年未辦保存登記房屋，賺進480萬元卻逃漏稅，必須補稅，繳交滯納金及罰鍰近300萬元。示意圖與新聞無關。記者黃羿馨／攝影
一名男子2022年出售僅持有2年未辦保存登記房屋，賺進480萬元卻逃漏稅，必須補稅，繳交滯納金及罰鍰近300萬元。示意圖與新聞無關。記者黃羿馨／攝影

強制執行 房屋 滯納金 財產

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