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苗栗火車頭園區開園日期地方關切 台鐵：預估還要4個月

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗火車頭園區今年1月初曾辦竣工典禮，原定6月全區開放營運，但依目前進度，開園日期勢必延後，台鐵爭取在10月間能開園。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區今年1月初曾辦竣工典禮，原定6月全區開放營運，但依目前進度，開園日期勢必延後，台鐵爭取在10月間能開園。記者胡蓬生／攝影

斥資10億元籌建的苗栗火車頭園區今年1月初曾辦竣工典禮，並宣布預計6月全區開放營運，但依目前進度，開園日期勢必延後，台鐵爭取在10月間能開園，將園區旅遊特色一併完整呈現，成為帶動苗栗觀光發展的「火車頭」及新亮點。

火車頭園區緊鄰苗栗火車站，目標要發展成為區域的鐵道旅遊中心，串連各景點讓苗栗車站成為美好旅遊的連結點。現已進入6月中旬，仍未見開園跡象，苗栗火車站西站和對面英才夜市來往人潮和旅客多，許多縣民和鐵道迷也頻頻詢問開園日期。

台鐵指出，火車頭園區占地5700多坪，分為兩大部分規畫，第一部分結合鐵道文物展示、在地客家文化與互動裝置藝術的親民遊憩空間，有願景館、文創小舖、微型聚落和火車頭主題餐廳，願景館設有鐵道人文歷史故事常設展，文創小舖規畫在地藝術家進駐提供手作體驗，徵型聚落及主題餐廳引進知名餐飲及藝文連鎖品牌並展售農特產，營造歡樂親子空間。

第二部分主展區包括轉車台大廳、列車展示館、投煤練習場及文物故事館，轉車台及展示館將展出台灣鐵道發展歷史上10多輛具特殊紀念價值的珍貴火車，並融合科技與客家文化元素；此外遊客也可到投煤練習場與文物故事館，體驗並挑戰蒸汽火車的投煤技術、欣賞鐵道文物感受鐵道文化魅力。

台鐵指出，園區設置經費由客委會補助，硬體工程委由國土署辦理，目前第二階段工程已在4月完成初驗、5月複驗，針對部分缺失改善中，預估6月底可點交給台鐵，全案採標租方式委託廠商營運，點交後廠商依契約在100天內進場完成裝修及策展 ，先前因施工移置到中南部的各式老車頭，現已開始陸續拉回，開園日期可望落在10月。

苗栗火車頭園區今年1月初曾辦竣工典禮，原定6月全區開放營運，但依目前進度，開園日期勢必延後，台鐵爭取在10月間能開園。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區今年1月初曾辦竣工典禮，原定6月全區開放營運，但依目前進度，開園日期勢必延後，台鐵爭取在10月間能開園。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區的轉車台大廳今年1月初曾辦竣工典禮，原定6月開園的期程將延後至10月。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區的轉車台大廳今年1月初曾辦竣工典禮，原定6月開園的期程將延後至10月。記者胡蓬生／攝影

台鐵 火車站 裝置藝術 鐵道迷

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