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綠批桃市府打假球 黃世杰嗆處分草率
桃園市府廢止台灣立方、可寧衛和立疆3家固體再生燃料（SRF）發電廠進駐桃園科技園區，議會民進黨團昨天批市府「打假球、真放水」，指市府真要廢止廠商入園還有很多行政手段，卻一直拘泥在中央僅為建議性質的推薦函。
民進黨團總召林志強說，桃科歸桃市府管，責任歸屬明顯，但市府刻意推諉，將經濟部的「推薦函」視為是准入園的「必要條件」；他呼籲市長張善政不要卸責，「尸位素餐、愧對人民」。
「市府的做法相當隨便」，市議員魏筠表示，若要廢止合法的許可證明，須敘明依據哪一條法規，但經發局在SRF業者提出訴願後，回覆經濟部的答辯書僅稱「依行政程序法等規定辦理」。她質疑市府等著中央撤銷命令，再把開放業者入園的皮球踢給中央。
民進黨團呼應法務部政務次長黃世杰說法，認為市府可依行政程序法第123條第5款「為防止或除去對公益之重大危害」規定，以造成對當地環境與居民的重大危害為由，再次廢止入園許可，阻止SRF廠進駐，但市府未採取行動就是放水，視地方民意為無物。
黃世杰重申，市府做出的廢止處分沒引用法條，也未詳細說明廢止理由，可見處分草率，經濟部訴願委員會專家學者不得已才透過嚴謹的法律審查撤銷處分。
「政治口水終會過去，人民需求才是我們最應該重視的事。」黃世杰強調，去年3月他就準備書面質詢，任期內也當面質詢過行政院長、經濟部長，並主動開說明會，要求經濟部、環境部官員到觀音聆聽民意，不斷努力下，經濟部才三度發函收回推薦函，表態不續推SRF進駐桃科；這次說明後，他不會再對此議題發表言論。
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