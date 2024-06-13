SRF電廠入桃園科技園區 不另適法處分

固體再生燃料（SRF）廠進駐桃園科技園區爭議延燒，桃園市府昨批綠營繼續上演甩鍋實境秀，質疑行政院長卓榮泰等人始終強調「尊重市府決定」，經濟部卻撤銷市府禁止入園的行政處分；且過去訴願都會請業者和相關公部門到場陳述意見，這次卻完全未告知，依業者訴願逕行撤銷市府處分，這也是市府考量不再另為適法處分的原因之一。

桃市議會民進黨團批市府「放水、打假球」，市府發言人、新聞處長羅楚東表示，民進黨團對讓三家SRF廠商如入無人之境的經濟部前部長王美花、前市長鄭文燦與前立委黃世杰不敢置喙，只檢討被害人；他說，當初經濟部發推薦函，鄭專案核准入園又發給超量排放權，黃和民進黨團善盡監督責任，就不會有如今的爭議。

羅楚東說，2020年12月16日王美花召開會議，會議共識第3點寫明「由經濟部函請桃園市政府協助相關進駐事宜」；23日工業局專案會議結論第4點也提到「由經濟部向桃園市政府推薦，廠商再向桃園市府申請入園」。後續經濟部來函市府表達收回推薦，市府才依規定廢止入園許可，自屬有據。

經發局表示，按市府的入園申請要點審查，3家SRF電廠根本進不來，因為過去就是避免有汙染疑慮的燒廢棄物汽電共生廠進桃科，才訂定限燒天然氣的電廠才能設廠；外界質疑市府為何不另為適法處分，但市府如再引用其他法條撤銷3家電廠入園許可，業者再向經濟部訴願，經濟部又撤銷市府處分，豈不是沒完沒了。

經發局直言，「SRF電廠申請進桃科，並沒有一個明確的行政法規或管理辦法可依循」，通常就是依照會議決議執行；否則真依市府自訂的「桃園科技工業園區土地使用分區與建築景觀設計管制要點」規範，3家SRF電廠進不了桃科。

國民黨市議員吳進昌說，經濟部撤銷市府處分，現在竟又說尊重地方政府權責，根本就是自己打自己，擺明把求償問題甩鍋給桃市府。