頭前溪上游建廢棄物處理廠 遇阻

供應大新竹地區近百萬人口民生用水的頭前溪，近期傳出上游橫山鄉境內的油羅溪畔有業者將進駐興建事業及營建廢棄物處理廠，引起居民與環團關注。業者昨天開地方說明會，湧入上百居民抗議，當地村長黃振明強調「堅決反對開發計畫」，憂心處理廠恐汙染油羅溪，居民健康首當其衝。

尖石工業公司與會代表回應，新竹縣沒有營建廢棄物處理廠，但現實卻有龐大需求，若不合法設置處理廠，難道要建商、回收業者都偷偷把營建廢棄物載往山裡傾倒？設廠出發點是為保護環境。新竹縣環保局長蕭宏杰強調，業者後續將提環說書交環保局審查，環保局也會聽取民意，嚴格審查。

據了解，廢棄物處理廠將建於橫山鄉力行村的油羅溪畔一處砂石場內，規畫將回收營建廢料，例如鋼筋水泥、磚頭等建築廢棄物，用重機械破碎再利用，無法利用部分廢料則就地乾式暫存。

廢棄物處理廠預計明年動工、2027年完工營運，業者承諾在廠區周邊挖設截流溝，讓泥水不會因下大雨外溢，同時廢料存儲處也會搭頂棚防止雨水沖刷。

不過，業者說法不被居民接受，縣議員張良印、橫山鄉代徐洪正等昨參與說明會，喊話業者不要強行開發。