優化桃園巨蛋 市府將投2.5億改造

俗稱「桃園巨蛋」的桃園市立綜合體育館啟用逾30年，因設施設備老舊，難符合大型運動競賽與演唱會所需，桃園市長張善政昨天主持市政會議，宣布將投入2.5億元改造，優化球場、觀眾席、球隊休息空間等。市府體育局預計6月到9月施工，以不影響職籃賽事方式進行。

張善政說，桃園巨蛋是T1聯盟台啤永豐雲豹與P.League+桃園璞園領航猿的主場，台啤永豐雲豹甫拿下隊史總冠軍，桃園璞園領航猿也首度晉級冠軍賽，有感桃園巨蛋1993年完工啟用後就沒有好好整修，預計投入2.5億展開桃園巨蛋整體優化工程，經費比整修桃園棒球場更多。

桃園巨蛋優化工程項目包括球場、球隊休息空間、觀眾席、外牆桁架與磁磚檢修更新等，張善政表示，自己曾到巨蛋開球，發現地坪不符合國際標準，地坪、走廊、廁所等也會一併整修，同時將巨蛋周邊原有3對3籃球場納入改善並新建極限運動場。

體育局長許彥輝說，桃園巨蛋改造以不影響職籃的賽事為前提，如先行處理球員休息室，爭取6月到9月間進行，盼提供球員更舒適的環境、提升球迷觀賽體驗。

此外，市府預計在桃園市內尋找適當地方，增設2座棒壘球場，另在楊梅體育園區增設無障礙棒壘球場，民眾期待已久的龍潭運動中心，市府也將啟動評估。