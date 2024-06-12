去年拍到水庫罕見溢流 攝影家林桔春今年湖海同框更讓人驚豔
苗栗縣永和山水庫近來受益於連續鋒面帶來的降雨，水庫蓄水量不斷增加，頭份在地鄉土攝影家林桔春在上周及端午節當天的晴朗天候下，在水庫第一進水口處拍到的畫面，除水庫一片湖光山色，遠處頭份、竹南及外海的風力發電機都清楚呈現，湖海同框的景致相當獨特，讓人驚豔。
永和山水庫是離槽式水庫，從南庄田美攔河堰引水入庫，供應頭份、竹南及新竹地區部分用戶，滿水位標高85公尺；今天上午7點發布的水情資訊，水庫蓄水率已達86.4％，有效蓄水量2586.4立方公尺，逐漸接近3000萬立方公尺的滿水位。
林桔春去年9月也拍到永和山水庫多年罕見的「 溢流」場景，讓他驚喜不已；永和山水庫引水必須向農田水利署付費，水公司往年幾乎不曾將蓄水引滿至溢流的水量，去年考量到夏季藻類生長多，且浮於水面表層，自來水公司第三區管理處為避免影響水質，因此刻意2天採取溢流方式，確保原水品質。
3年前全國大乾旱，永和山水庫幾乎乾涸見底，沈沒庫底多年的「永安橋」也重見天日，一些珍貴場景都被他忠實記錄下來，在臉書社群與大家分享，獲得大批鄉親按讚並前往一探。
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