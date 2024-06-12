快訊

獨／新青安貸款戶要簽「切結書」了！ 八大行庫將集體出動

蛋價跌破新低！超商茶葉蛋是否會降價？4家業者回應了

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4所大學擠進百大 這間第25全台最佳

去年拍到水庫罕見溢流 攝影家林桔春今年湖海同框更讓人驚豔

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
在地鄉土攝影家林桔春最近在永和山水庫第一進水口處拍到的畫面，除一片湖光山色，遠處頭份、竹南及外海的風力發電機都清楚呈現，湖海同框的景致讓人驚豔。圖／林桔春提供
在地鄉土攝影家林桔春最近在永和山水庫第一進水口處拍到的畫面，除一片湖光山色，遠處頭份、竹南及外海的風力發電機都清楚呈現，湖海同框的景致讓人驚豔。圖／林桔春提供

苗栗縣永和山水庫近來受益於連續鋒面帶來的降雨，水庫蓄水量不斷增加，頭份在地鄉土攝影家林桔春在上周及端午節當天的晴朗天候下，在水庫第一進水口處拍到的畫面，除水庫一片湖光山色，遠處頭份、竹南及外海的風力發電機都清楚呈現，湖海同框的景致相當獨特，讓人驚豔。

永和山水庫是離槽式水庫，從南庄田美攔河堰引水入庫，供應頭份、竹南及新竹地區部分用戶，滿水位標高85公尺；今天上午7點發布的水情資訊，水庫蓄水率已達86.4％，有效蓄水量2586.4立方公尺，逐漸接近3000萬立方公尺的滿水位。

林桔春去年9月也拍到永和山水庫多年罕見的「 溢流」場景，讓他驚喜不已；永和山水庫引水必須向農田水利署付費，水公司往年幾乎不曾將蓄水引滿至溢流的水量，去年考量到夏季藻類生長多，且浮於水面表層，自來水公司第三區管理處為避免影響水質，因此刻意2天採取溢流方式，確保原水品質。

3年前全國大乾旱，永和山水庫幾乎乾涸見底，沈沒庫底多年的「永安橋」也重見天日，一些珍貴場景都被他忠實記錄下來，在臉書社群與大家分享，獲得大批鄉親按讚並前往一探。

林桔春去年9月間也拍到永和山水庫多年罕見的「 溢流」場景，讓他驚喜不已。圖／林桔春提供
林桔春去年9月間也拍到永和山水庫多年罕見的「 溢流」場景，讓他驚喜不已。圖／林桔春提供
在地鄉土攝影家林桔春端午節當天在永和山水庫第一進水口處拍到的畫面，除水庫一片湖光山色，遠處頭份、竹南及外海的風力發電機都清楚呈現，湖海同框的景致讓人驚豔。圖／林桔春提供
在地鄉土攝影家林桔春端午節當天在永和山水庫第一進水口處拍到的畫面，除水庫一片湖光山色，遠處頭份、竹南及外海的風力發電機都清楚呈現，湖海同框的景致讓人驚豔。圖／林桔春提供

水庫 頭份

延伸閱讀

北水署：桃園新竹供水穩定 稻作可順利供灌收割

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

外來種惡霸再入侵蘭潭 疑有人放生強勢魚種「皇冠三間」

竹南頭份房地新竹人來買？ 苗議員要求配套擴大供給面

相關新聞

放棄科技業多一倍以上高薪 工程師轉當基層消防員全因這理由

曾是科技新貴的桃園市消防局大溪頂消防分隊隊員黃彥廷，在晶圓科技廠擔任設備工程師6年後，毅然放棄科技高薪工作，換轉跑道擔任...

去年拍到水庫罕見溢流 林桔春今年湖海同框更讓人驚豔

苗栗縣永和山水庫近來受益於連續鋒面帶來的降雨，水庫蓄水量不斷增加，頭份在地鄉土攝影家林桔春在上周及端午節當天的晴朗天候下...

桃園SRF電廠復活？藍批：經濟部太算計 揪黃世杰陳情

法務部次長黃世杰連兩天發文批市府廢除3家SRF電廠入桃科許可是「放水、打假球」，對國民黨議會黨團指民進黨和他選前反對電廠...

新竹棒球場採樣土壤沒下文？ 市府：已將取樣土壤送交美方檢測

新竹市議員劉康彥昨天在議會總質詢提到，去年5月31日市府對外宣稱5月底開挖的7包土已送美國檢測，但工務處曾函覆，土壤僅供...

公車臨停後方車過不了跨越雙黃線 桃交通局點主因改善

桃園大園國際高中外大成路二段雙向各一線道，且雙向公車站距離相近，加上許多家長接送違停，因此每當2輛公車同時到站會占據車道...

新竹水又要遭殃？ 頭前溪上游擬建廢棄物處理廠

供應大新竹地區近百萬人口民生用水的頭前溪，近期傳出上游橫山鄉境內的油羅溪畔有業者將進駐興建事業及營建廢棄物處理廠，地方居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。