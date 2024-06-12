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放棄科技業多一倍以上高薪 工程師轉當基層消防員全因這理由

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大溪頂消防分隊隊員黃彥廷（見圖）放棄科技新貴高薪，換轉跑道當消防員山域救人。圖／桃消4大隊提供
桃園市大溪頂消防分隊隊員黃彥廷（見圖）放棄科技新貴高薪，換轉跑道當消防員山域救人。圖／桃消4大隊提供

曾是科技新貴的桃園市消防局大溪頂消防分隊隊員黃彥廷，在晶圓科技廠擔任設備工程師6年後，毅然放棄科技高薪工作，換轉跑道擔任消防員，黃今天表示，他酷愛登山，登山伴隨許多未知風險，每遇新手山友攜帶裝備不足，突在山區發生意外，欠缺緊急應變能力，受困山中只能仰賴救援，讓他萌生當消防隊員救人的心。

32歲的黃彥廷大學畢業後，進入電子科技業工作，曾在台灣美光晶圓科技公司擔任設備工程師工作6年，他從酷愛登山，在該科技廠工作時，常利用登山紓解職場壓力，喜歡山上壯觀風光，並先後完成百岳6座山脈挑戰，更感受山友登山風險和建立相關緊急應變能力的必要。

他為一圓心中理想，毅然放棄遠超消防員薪水一倍以上的科技廠薪水，辭職報考消防特考，成為一名消防隊員， 今年初分發圳頂分隊擔任第一線消防工作來，上月復興區上巴陵玫瑰西摩山區，發生新竹縣1男1女登山迷路，消防搜救隊員搜尋2天過程，黃主動參與搜救、表示，該起登山意外，該婦人身體不適，又不熟悉手機定位操作，導致消防隊員需要費大量時間搜索定位，幸該婦人裝備齊全等到獲救。

黃彥廷表示，經歷過此男女登山迷路案件，讓他領悟山域救援實屬不易，無論是體力或搜救技巧，他都還有許多可以學習進步空間，為增長自己山域搜救能力，他主動報名參加消防局辦理山域搜救訓練，期許自己未來更專精山域搜救，幫助熱愛登山的山友緊急救援。

桃園市大溪頂消防分隊隊員黃彥廷（圖右）放棄科技新貴高薪，換轉跑道當消防員山域救人。圖／桃消4大隊提供
桃園市大溪頂消防分隊隊員黃彥廷（圖右）放棄科技新貴高薪，換轉跑道當消防員山域救人。圖／桃消4大隊提供

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