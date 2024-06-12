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新竹棒球場採樣土壤沒下文？ 市府：已將取樣土壤送交美方檢測

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府說明，去年5月31日取樣土壤，已於去年即送美國專業實驗室檢測，且檢測結果與去年7月13日取樣之土壤性質並無不同。圖／新竹市政府提供
新竹市政府說明，去年5月31日取樣土壤，已於去年即送美國專業實驗室檢測，且檢測結果與去年7月13日取樣之土壤性質並無不同。圖／新竹市政府提供

新竹市議員劉康彥昨天在議會總質詢提到，去年5月31日市府對外宣稱5月底開挖的7包土已送美國檢測，但工務處曾函覆，土壤僅供相關專業單位「參考」，認為這些土根本沒有送到美國實驗室，依然躺在悍創的辦公室裡。新竹市政府說明，去年5月31日取樣土壤，已於去年即送美國專業實驗室檢測，且檢測結果與去年7月13日取樣之土壤性質並無不同。

劉康彥指出，多次他質詢新竹市長高虹安，但都拿不出5月份土壤採樣的檢測結果，甚至切割悍創，推給承攬7月棒球場開挖的廠商悍創公司沒送，他質疑「市府不用追究嗎？市府的財產可以這樣隨便處理嗎？」

劉康彥提到，市府去年5月第三度對新竹棒球場進行開挖，不過至今遲遲沒有消息，而這7包土的下落到底為何，因為這7包土根本沒送美國實驗室，他推斷這7包土依然躺在悍創的辦公室裡面。

新竹市政府強調，高虹安於昨天答詢時，並未說：「去年5月棒球場土壤未送美國」，去年8月24日已將去年7月13日美方專家來台檢測之分析報告上網公開。

新竹市政府表示，5月土壤取樣結果，送美方實驗室檢測後，確認均與7月土壤取樣、8月公開的美方認證報告中土壤檢測結果相同，均無法提供足夠的排水性能，均含有細小的石塵顆粒且太過緊實，均會升高球員受傷的風險，均未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準。

新竹市政府指出，經中華民國棒球協會、新竹市立棒球場體檢會建議，為了解球場土壤性質，市府於去年5月31日啟動新竹市立棒球場土壤取樣作業，市府工務處、教育處、政風處、體育場，會同統包廠商、監造廠商與第三方公正單位台灣土木技師公會等均到場全程參與。

新竹市政府強調，土壤開挖採樣過程全程錄影，樣本以密封袋密封，於市府各單位聯合勘驗後，第一時間送交義務協助之悍創運動行銷公司，請求其寄送至美國專業實驗室檢測。

新竹市政府強調，高虹安於昨天答詢時，並未說：「去年5月棒球場土壤未送美國」，去年8月24日已將去年7月13日美方專家來台檢測之分析報告上網公開。圖／新竹市政府提供
新竹市政府強調，高虹安於昨天答詢時，並未說：「去年5月棒球場土壤未送美國」，去年8月24日已將去年7月13日美方專家來台檢測之分析報告上網公開。圖／新竹市政府提供

新竹市立棒球場 美國 高虹安

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