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公車臨停後方車過不了跨越雙黃線 桃交通局點主因改善

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園大園國際高中外大成路二段雙向各一線道，且雙向公車站距離相近，加上許多家長接送違停，因此每當2輛公車同時到站，總會占據車道，讓後方汽機車無法前行，不然就是要跨越雙黃線。圖／讀者提供
桃園大園國際高中外大成路二段雙向各一線道，且雙向公車站距離相近，加上許多家長接送違停，因此每當2輛公車同時到站，總會占據車道，讓後方汽機車無法前行，不然就是要跨越雙黃線。圖／讀者提供

桃園大園國際高中外大成路二段雙向各一線道，且雙向公車站距離相近，加上許多家長接送違停，因此每當2輛公車同時到站會占據車道，後方汽機車無法前行，只能跨越雙黃線。桃園交通局昨會勘，提醒校方向家長宣導不要違停，讓公車靠站，至於人行道上灌木叢也同時會影響學生下車，讓司機停靠離人行道較遠，將會請廠商移除，並於今年7月新設候車亭一同解決。

大園國際高中位於青埔地區，且學生人數眾多，其中該校雙向的公車站皆位在雙向僅2線道的大成路二段上，且距離相近，道路兩側設有汽車停車格，雙向車道淨寬均約3.5公尺，同時2輛對向公車到站，路幅過小後方的車輛皆無法通行。

市議員黃崇真表示，民眾陳情指機車跟計程車皆不是故意要跨越雙黃線，不過若不跨越，等了幾個紅綠燈仍無法通過，這樣的戲碼天天上演，希望能獲得改善，且2公車站真的偏近。

市議員彭俊豪說，除了2公車站很近外，人行道上保留了許多灌木叢，若司機太過靠近人行道，會導致學生下車限縮，因此為了創造空間方便下車，只好將車輛停靠在靠路中一點，也間接影響其他用路人。

桃園交通局回應，7月將設置新公車亭，並於暑期結束前完工，會請廠商評估是否先移除部分灌木叢，讓學生方便上下車。而學生家長接送違停佔用公車格位造成公車無法靠站問題也是原因之一，已請校方加強向家長宣導臨停勿佔用公車格事宜，後續將持續觀察改善成效，並請警局加強取締。

交通局說，若大成路無設置路肩，公車停靠時，後方車輛仍需依序暫停於車道，勿任意變換至對向車道超車續近，以維道路行車秩序與安全。

桃園大園國際高中外大成路二段雙向各一線道，且雙向公車站距離相近，加上許多家長接送違停，因此每當2輛公車同時到站，總會占據車道，讓後方汽機車無法前行，不然就是要跨越雙黃線。圖／彭俊豪提供
桃園大園國際高中外大成路二段雙向各一線道，且雙向公車站距離相近，加上許多家長接送違停，因此每當2輛公車同時到站，總會占據車道，讓後方汽機車無法前行，不然就是要跨越雙黃線。圖／彭俊豪提供

人行道 公車 車道 違停

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