新竹水又要遭殃？ 頭前溪上游擬建廢棄物處理廠

供應大新竹地區近百萬人口民生用水的頭前溪，近期傳出上游橫山鄉境內的油羅溪畔有業者將進駐興建事業及營建廢棄物處理廠，地方居民強烈抗議，業者今上午開地方說明會，上百居民反對；業者則回應「與其放任廢棄物非法棄置，不如合法處理。」

負責開發的尖石工業公司表示，處理廠是在兼顧成本、法令及節約前提下，收受處理一般事業廢棄物及營建剩餘土石方，讓廢棄物能夠有效循環利用，且處理廠預定地原本就位於既有砂石場內，並不是另外開闢，處理過程都有汙染防治設計，並不會汙染水源。

據了解，廢棄物處理廠將建於橫山鄉力行村的油羅溪畔一處砂石場內，屬山坡地保育區，規畫將回收營建廢料，例如鋼筋水泥、磚頭等建築廢棄物，用重機械加以破碎再利用，無法利用的部分廢料則就地乾式暫存。

橫山村長黃振明強調「堅決反對開發計畫」，處理廠就計畫蓋在油羅溪邊，一旦下大雨，汙染物可能往溪裡沖，但橫山鄉民生活用水就靠油羅溪，一旦發生汙染，鄉民首當其衝喝到汙水。

竹東柯姓居民表示，處理廠位於自來水水質水量保護區，業者雖承諾會做汙染防治，還拿出法令罰則掛保證，但大家都知道罰則與業者能賺到的收益根本不成比例，誰知道業者會不會私下大賺黑心錢，到時候汙染發生影響下游大新竹大量人口，民眾健康損失又該找誰賠？

橫山鄉民代表徐洪正表示，這處砂石場過去有排放汙泥水的紀錄，泥漿汙染下游農田，砂石場卻還睜眼說瞎話欺騙居民，居民不可能相信垃圾處理廠不會汙染的說詞。

縣議員張良印現場喊話開發單位該「知難而退」，不要再強行開發廢棄物處理廠。

尖石工業公司與會代表回應，新竹縣沒有營建廢棄物處理廠，但現實卻有龐大需求，若不合法設置處理廠，難道要建商、回收業者都偷偷把營建廢棄物偷偷載往山裡傾倒？這樣只會造成環境被破壞，設廠的出發點是為保護環境。

廢棄物處理廠預計明年動工、2027年完工營運，每月最大可處理量達4800公噸，業者承諾在廠區周邊挖設截流溝，讓泥水不會因下大雨外溢，同時廢料存儲處也會搭頂棚防止雨水沖刷。