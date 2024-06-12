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開打了！苗栗縣首次免費皮蛇疫苗 2503人分批接種

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣今年首次免費帶狀皰疹（俗稱皮蛇）疫苗接種，分階段、分批施打。圖／苗栗市衛生所提供
苗栗縣今年首次免費帶狀皰疹（俗稱皮蛇）疫苗接種，分階段、分批施打。圖／苗栗市衛生所提供

苗栗縣今年首次50歲至79歲低收入、中低收入民眾免費帶狀皰疹（俗稱皮疫苗接種，全縣2503符合資格，6月起依鄉鎮市衛生所的量能，通知時間、地點接種，增加健康防禦力。

縣議員黃芳椿去年底在議會總質詢，指出很多人感染皮蛇，後遺症相當嚴重，包括一名前縣長眼睛幾乎看不到，一名前縣議員每天晚上頭部都會抽痛，一劑疫苗要5000到8000元，請命為高齡、窮苦者施打疫苗，也獲得縣長鍾東錦正面回應，編列預算今年6月開打。

縣府社會局調查，符合皮蛇疫苗免費施打的對象，第一波低收入戶有1807人，此外，中低收入戶696人，衛生局考量疫苗有效期至明年5月8日，因此先採購1200劑一劑型疫苗，分階段、分批施打，因要辦理通知作業，目前全縣26人完成接種。

疫苗 衛生所

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