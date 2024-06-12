炸人？苗栗市火旁人市集惹議 公所廣納意見研議

苗栗市中苗鐵路高架橋商場轉型「火旁人市集」，預計下個月啟用，有民眾投訴「𪹚」（音同棒）是客家話的炸，炸人的意思不好，但也有人認為有閩南語伙房人的意思，支持新名字，火旁人見仁見智。

市公所指出，火旁人市集工程，預計6月底竣工，公所會先公告招商，透過委員審查，希望注入市場新活力與創意，預計下個月啟用，市集名稱則有見仁見智的看法，這段期間將會廣納意見，研議是否改名。

新設火旁人市集招牌在苗栗市至公路、新都街口，引來路人注目，民眾向聯合報投訴，指出根據苗栗縣政府文化觀光局網頁「𪹚」就是客家話的「炸」之意 ，𪹚龍就是鞭炮炸舞龍，所以「火旁人市集」就是鞭炮炸人的市集？名字超詭異。

火旁人引來網路熱議，也有支持的看法，認為火旁人如果用閩南語念，就是伙房人的意思，表示是一家人，火旁人既有客家特色，也象徵多元族群融合，頗具意義。

市公所指出，苗栗𪹚龍是特有客家庄民俗，公所辦系列活動邁入第26年，已經深植市民心中與生活，火旁人市集的發想就是𪹚龍，兩尾火龍貫穿市集兩側的自行車專用道，苗栗人就是𪹚龍的傳人，簡稱𪹚人，直式的招牌「火旁」應該造字，分開成火和旁，讓人多看幾眼，耐人尋味討論度高，也是一種效果。

火旁人市集是公所自籌700萬元，改善高架橋商場，設置新門面招牌，新增12個攤位，並規畫賣場動線，新、舊賣場中間的鐵路橋梁大圓柱下方改裝小舞台，提供學生或社區表演舞台。