270年歷史竹北東興圳將改善 公所配合汰換16座木棧橋

已有超過270年歷史的東興圳一直以來都是竹北重要農田灌溉渠道，雖然下游如今已成為城市中的親水公園，但上游仍肩負灌溉功能，農田水利署預計投入近5千萬元改善河道提升農業灌溉效益，公所也宣布投入2千萬元汰換沿線16座年久失修的木棧橋。

農田水利署新竹管理處長林賢正表示，東興圳全長約5公里，走過270年歲月，隨著竹北市都市計畫及高鐵特區的活絡，下游觸目所及都是房屋林立櫛比鱗次，灌溉面積縮減到僅剩現存圳路約2公里，不過將透過改善工程，確保舊有渠道灌溉水源充足、促進地方農業發展。

農田水利署新竹管理處表示，東興圳幹線強化工程總經費為4856萬元，預計工期300天，未來完工後可以提供更通暢水流、水源導引，讓水資源不易側漏流失，除維護原有灌溉效益，工程還將結合綠帶農作並兼具生態、綠美化、景觀及遊憩等多樣性功能，讓農水圳路成為農田水利事業永續經營發展典範。

東興圳幹線強化工程今天上午在竹北隘口里動工，工程預計明年4月就會完工，工程將加固水圳沿線圳路，不僅能延長水圳使用壽命，還能維護灌溉水質。農水署期望透過農田水利基礎建設結合農糧政策，提升農村收益、改善農業生產環境。