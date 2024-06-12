防晴空匯悲劇 竹縣府下令更改房屋使照核發標準

新竹市晴空匯大樓火警造成2名勇消殉職，新竹縣政府同樣記取教訓，加強高樓防災，宣布將更改樓層住宅使用執照核發標準，未來大樓隱蔽部份的防火填塞需附完工照及材料證明，才可以請領使用執照。

竹縣府工務處表示，在中央政府協調統一作法前，新竹縣將先自行要求高樓層住宅使用執照核發，需針對建物防火區劃中屬於隱蔽部份的防火填塞，建造方必須檢附施工完成照片及材料證明，並且由相關技術簽證負責以供查驗，要求營造廠一級品管人員及監造二級品管人員負起責任。

工務處指出，在公安檢查上也需要將可通視的防火區劃和防火填塞等納入檢查項目，否則即便加強使用執照審查，後續社區另外拉設額外電源等動作時，若沒做好防火填塞，一樣會讓防火區劃失效。

內政部昨會同新竹縣府工務處、消防局等單位，視察竹北市3處高樓社區，強化高樓防災，希望藉由中央與地方合作，避免晴空匯事件重演。

根據新竹縣府清查，新竹縣內有53件16層樓以上集合住宅建築物仍未完成建築物公共安全檢查申報，除了將函文通知管理委員會或管理負責人限期依法辦理申報，也同步舉辦跨局處聯合稽查建築公安及消防安檢。

此外，針對16層樓以上大樓停車空間設有充電樁部分，目前竹縣府已經取得台灣電力公司新竹區營業處的列冊資料，近期將會同中華民國電機技師公會進行大樓共用部分用電安全檢查，進一步確保全面性的大樓安全。