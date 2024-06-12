SRF電廠進駐桃科爭議 綠營批桃市府「打假球、真放水」

桃園市政府廢止台灣立方、可寧衛和立疆家SRF發電廠進駐桃園科技園區風波不斷。針對經濟部撤銷桃市府行政命令爭議，桃園市議會民進黨團今天開記者會，批市府「打假球、真放水」，指市府真要廢止廠商入園還有很多行政手段，卻一直拘泥在中央僅為建議性質的推薦函。

民進黨團總召林志強表示，桃科是桃園市政府規畫開發的工業區，任何廠家要進駐，都是市府同意，責任歸屬很明顯，但市府仍持續推諉，將經濟部的「推薦函」作為否准入院的「必要條件」，呼籲市長張善政不要卸責，否則就是「尸位素餐、愧對人民」。

民進黨桃園市議員魏筠表示，行政程序若要廢止任何一項合法的許可證明或文書，廢止理由必須敘明依據哪一條法規，但桃園市政府經發局在SRF業者提出訴願後，回覆經濟部的答辯書僅稱「依行政程序法等規定辦理」，做法相當隨便。她質疑，市府廢止的行政命令不完備，訴願答辯也未敘明法條，難道是等著中央撤銷命令，再把開放業者入園的皮球踢給中央？