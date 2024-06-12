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北水署：桃園新竹供水穩定 稻作可順利供灌收割

中央社／ 桃園12日電

水利署北區水資源分署今天說，石門水庫目前蓄水率37.3%、各項用水供應穩定，寶二水庫系統蓄水率82.3%、水情狀況良好；桃園及新竹供水維持穩定，1期稻作可順利供灌收割。

水利署北區水資源分署上午發布新聞稿表示，石門水庫在歷經梅雨季數波降雨後蓄水量增加，截至今天上午10時蓄水量為7655萬噸、蓄水率約37.3%，目前各項用水供應穩定；今年1期稻作預計6月下旬陸續抽穗完成，預估可順利完成供灌收割。

北水署表示，目前石門水庫蓄水量雖未達4成，但因時序已逐漸進入颱風季，現距離水庫滿水位的空間將提供颱風期間滯留洪水使用，除可有效降低水庫下游地區洪災風險外，在颱風期結束時，也將朝蓄滿水庫目標操作，以滿足明年用水需求。

北水署說，新竹地區用水由頭前溪及寶山、寶二水庫供應，除梅雨挹注頭前溪水源充足外，在加強引取河川水源及地下與伏流水運用等措施下，截至今天上午10時，寶二水庫系統合計蓄水量已達3005萬噸，蓄水率82.3%，水情狀況良好。

北水署也說，另由短期氣象資料分析顯示，6月中旬起仍有午後山區降雨可能，將加強守視進行節水操作及加強引水，且於天候條件適當實施人工增雨。

新竹 石門水庫 颱風

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