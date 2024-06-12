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經費比棒球場還多 張善政宣布投2.5億整修桃園巨蛋
俗稱「桃園巨蛋」的桃園市立綜合體育館啟用逾30年，因設施老舊，難符合大型運動競賽與演唱會所需。桃園市長張善政今主持市政會議時，宣布將投入2.5億元改造，並計畫在桃園市內尋找適當地方，增設2座棒壘球場。
張善政表示，桃園台啤永豐雲豹甫拿下T1聯盟年度總冠軍，也是隊史首座總冠軍，本周還有P.League+桃園璞園領航猿與新北國王隊的冠軍系列賽，也是領航猿隊史首度晉級冠軍賽，市府除用實際行動支持球隊與球員，也決定投入2.5億元整修桃園巨蛋。
張善政表示，桃園巨蛋是雲豹跟領航猿的主場，1993年完工啟用後就沒有好好整修，球迷進場看球賽時，發現許多設施比較老舊，前陣子市府投入資源整修桃園棒球場，接下來就要針對桃園巨蛋進行整體優化工程，預計投入2.5億元，經費比整修桃園棒球場更多。
張善政表示，優化工程包括球場、球隊休息空間、觀眾席、外觀等，他曾經到現場開球，發現地坪不符合國際標準，球隊休息空間、觀眾席的出入口、地坪、走廊、廁所等會一併改善，外觀也要檢修及更新，同時將球場周邊原有的3對3籃球場納入改善，並新建極限運動場。
張善政也說，市府預計在桃園市內尋找適當地方，增設2座棒壘球場，另會在楊梅體育園區增設無障礙棒壘球場，民眾期待已久的龍潭運動中心，市府也將啟動評估。
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