SRF點燃2026戰火？黃世杰批藍：我在 觀音區贏逾5400票

經濟部撤銷桃園市府廢止SRF廠入園處分，3家SRF電廠又能進駐觀音桃科園區，引發關注。民進黨前立委、現任法務部次長黃世杰昨深夜12點左右在臉書發出千字文，除批市府處分草率，也強調自己立委選舉期間遭對手瘋狂攻擊，仍在觀音區贏超過5400票，強硬反擊藍營砲火。

黃世杰表示，前天他發表個人聲明後，國民黨動作頻頻，包括昨早立法院黨團、桃園市議會黨團雙雙召開記者會，甚至有假帳號湧入臉書洗地，但他提出的論點幾乎沒得到正面回應，只看到一大堆政治口水，原因就是他的聲明踩到國民黨痛處。

黃世杰說，他不是現任民意代表，目前所任職務也沒有相關權責關係，會站出來是想要感謝堅定支持他的觀音人，縱使對手選前瘋狂攻擊，他仍在觀音區贏超過5400票；市府該好好面對在地民意，觀音居民都希望市府不再打假球，好好解決問題。

黃世杰重申，市府做出的廢止處分沒有引用法條，也未詳細說明廢止理由，可見處分草率，經濟部訴願委員會的專家學者，不得已才透過嚴謹的法律審查撤銷處分；市府經考試合格的公務員們，若行政處分時，連法律條文都不會引用，那就是法治的大倒退。

黃世杰也說，雖然市府充滿瑕疵的處分已被撤銷，但不妨礙市府另作適法處分，且市府是桃科主管機關，管理中心主任也由市府指派，張善政市府不該只享權力、卻不扛責任，只要張善政拿出魄力，民意一定會支持，若做不到，也要告訴市民不能做的理由是什麼。

黃世杰強調，他的立場從一而終，早在距離選前的2023年3月，就立刻準備書面質詢表達質疑，任期內他當面質詢過行政院長、經濟部長，並主動召開說明會，要求經濟部、環境部官員到觀音聆聽民意，不斷努力下，經濟部才三度發函收回推薦函，表態不續推SRF進駐桃科。

「政治口水終會過去，人民需求才是我們最應該重視的事。」黃世杰文末細數立委任內政績，已逐漸開花結果，他要籲請現任市長、立委、議員發揮影響力，好好替人民做事，「別忘了，選民下一次檢驗你們的時刻，很快就要到來。繼續發新聞稿、輪流開記者會罵我，並不會改變現狀」，後續他不會再對此議題發表言論。