不滿SRF復活 張善政施壓廠商

經濟部讓桃園市三家固體再生燃料（ＳＲＦ）廠進駐桃科「敗部復活」，市長張善政昨批中央選前政治操作，講的都是空話，未來市府會收回超量汙染物排放權，不會為廠商考慮。桃園市議會國民黨團批民進黨執政玩選前反對、選後護航的兩面手法，犧牲桃園市民的肺，以「假綠能」ＳＲＦ達到非核家園目標，未來不排除發動抗爭。

行政院長卓榮泰昨表示，ＳＲＦ是新的產業技術，會要求經濟部加強說明，但此案主管單位在地方政府，盼地方決定前應和人民、業界多溝通。

張善政表示，今年選舉前，時任民進黨立委黃世杰和中央都說，市府若反對廠商進場可以否決，當市府撤銷廠商入園許可，中央卻撤銷市府的處分，顯然先前說的都是空話和政治操作；雖然觀音是最支持民進黨的地方，但他不會考量居民政治立場，市民的健康都是市府的責任。

張善政也提到，前市府發給台灣立方和可寧衛能源二家ＳＲＦ廠汙染物排放權時，將桃科園區總體排放量的「很大一部分」都給他們，比原本應有的至少高出五倍以上。

可寧衛、台灣立方的許可排放量分別於今年十一月和二○二六年二月到期，市府計畫屆時收回排放權；但可寧衛二○二七、台灣立方二○二九年才會完工，市府評估蓋好前排放權就到期，實際上也用不到。

反對ＳＲＦ廠進駐桃科，桃園藍綠議員態度一致。國民黨議員吳進昌表示，觀音有全世界最大的天然氣發電廠，空汙已很嚴重；加上環保園區廿家處理事業廢棄物的焚化爐，民眾早已受不了；現在又要增加三家ＳＲＦ發電廠，「觀音人不可能接受」。

「你對得起觀音人嗎？」吳進昌質疑法務部次長黃世杰選舉時稱關心地方民意，但業者提訴願時，黃卻默認、放水，呼籲賴清德總統要亡羊補牢。他表示，觀音人選舉都很支持民進黨，但選後都是嫌惡設施，情何以堪？中央若無善意回應，不排除圍廠、甚至北上總統府抗議。

他認為中央推SRF有兩大陰謀，一是一座ＳＲＦ電廠年發電量相當三分之一座燃煤電廠，三座ＳＲＦ電廠等於新增一座燃煤電廠，賴政府要用這種「假綠能」補足核電退場的不足發電量。劇本二是國會衝突後，涂權吉被綠營列為首要罷免對象，「拉下涂權吉可掃除ＳＲＦ在觀音設廠的阻力」。

涂權吉說，三家ＳＲＦ電廠進駐觀音，就是經濟部一手主導，前市長鄭文燦配合，瞞著觀音鄉親偷偷硬上的假綠能政策，必要時他將帶頭抗爭。民進黨議員張肇良也主張由市府廢除執照。