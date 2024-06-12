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機捷日運量9萬 興南站僅200人

聯合報／ 記者陳俊智余采瀅／連線報導
桃園機場捷運A20興南站周邊整體開發今年1月完成土地點交，建商陸續進場，地方認為未來發展可期。記者陳俊智／攝影
桃園機場捷運A20興南站周邊整體開發今年1月完成土地點交，建商陸續進場，地方認為未來發展可期。記者陳俊智／攝影

機場捷運通車7年，在新冠肺炎疫情後運量隨1200通勤月票上路回升，去年平均日運量破9萬人次，但車站人潮冷熱有別，興南站日運量不到200人次；通車3年的台中捷運綠線有小站更慘，九張犁站日運量僅28人次，地方都埋怨區域未均衡發展。桃市、中市府強調均有開發計畫，發展可期。

桃園捷運公司統計，2022年機捷進、出站人次在1716萬名左右，去年進出站人次攀升至3300萬名上下。22個車站，運量前3大依序為A1台北車站、A12機場第一航廈和A18高鐵桃園站，最少人使用則為A20興南站、A16橫山站和A11坑口站。

興南站全年進、出站人次各6萬多名，遠不及台北車站全年進出站均逾720萬名，前年12月撤除站務員，「無人車站」櫃台剩AI智能客服，急事由保全幫忙聯絡。

桃園機場捷運A16橫山站目前被施工案場包圍，又無公車接駁，有民眾抱怨不利通勤，搭乘意願不高。記者陳俊智／攝影
桃園機場捷運A16橫山站目前被施工案場包圍，又無公車接駁，有民眾抱怨不利通勤，搭乘意願不高。記者陳俊智／攝影

A20興南站已完成區段徵收作業，車站周邊以商業區為發展核心，有公園、停車場和學校用地，未來房市發展被看好。市府都發局指出，桃園步入捷運導向發展時代，市府已對周邊土地進行整體規畫與變更，希望促進車站周邊土地使用發展，活絡經濟。

桃園市議員彭俊豪說，興南站原本周邊都是農田、道路狹小，後來加速徵收、配地及地籍整理，陸續帶動建案匯聚人潮；市議員謝美英認為，興南站周邊生活機能尚不足，無法形成新市鎮，基本的食衣住行需求要更完備。

至於通車3年的台中捷運綠線平均日運量超過4萬人次，但九張犁站運量最低，5月平均日運量僅28人次，遭地方質疑未均衡發展。中捷公司表示，九張犁站周邊區域仍在開發，且位於烏日區建國路南側、鄰近住宅區的第二出口尚未興建，以致運量偏低，交通局預計2025年進場施工。

九張犁站車站第二出口周圍屬「台中市烏日九德地區區段徵收」範圍，中市地政局指出，區段徵收工程預計今年11月開工，也將配合九張犁站出入口設置期程，預先開闢聯外道路，帶動發展。

區段徵收 台中捷運 彭俊豪 桃園 機場捷運 高鐵

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