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竹縣掩埋場空汙 竹市議員提代燒減量

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣新豐掩埋場5年來自燃高達71次，造成下風處新竹市民經常聞到空汙惡臭苦不堪言。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣新豐掩埋場5年來自燃高達71次，造成下風處新竹市民經常聞到空汙惡臭苦不堪言。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣新豐掩埋場5年來自燃高達71次，下風處新竹市民飽受空汙之苦，竹市議員劉康彥昨天質詢時要求市長高虹安，立即減少幫忙新竹縣垃圾代燒量從每天100噸減為5噸，直到縣府減少垃圾量再來增加代燒量，高虹安答詢允諾整體討論，但不少縣議員反彈認為減少代燒是在「懲罰縣民」。

新竹縣焚化爐仍在興建，預計明年中商轉，竹縣垃圾委由鄰近的竹市與苗縣依餘裕量協助代燒。新竹縣環保局回應，垃圾焚化依中央指示，以區域合作與協調鄰近縣市共用為處理原則，竹縣依規範繳納處理費，同時積極推動源頭減量及資源回收、加強垃圾破袋檢查，減少垃圾量。

「如果新竹縣政府無法從源頭垃圾減量，我們不應該幫他們代燒」，劉康彥指出，高虹安上任後和新竹縣簽MOU幫忙代燒垃圾，但新竹縣新豐掩埋場火警頻傳，縣府提出許多改善策略都無法預防失火，住下風處的南寮人、香山人活該聞惡臭？

劉康彥強調，自己支持繼續替竹縣代燒垃圾，但噸數必須大幅下降，從每天100噸改為5噸，並要高虹安承諾在下次縣市平台提出，直到新竹縣確實減量垃圾，雙方再重啟討論增加代燒。

高虹安答詢，今年4月新豐掩埋場火警後，已有向縣府反映掩埋場管理問題，未來縣市府也會加強監測環境空氣品質。承諾將與縣府整體討論垃圾代燒量。

針對竹市議員劉康彥要求減少代燒新竹縣垃圾量，縣議員吳旭智、蔡志環、陳凱榮等人都認為不妥，直言新竹縣市是共同生活圈，「難道以後竹市有難，竹縣要袖手旁觀嗎？」不應區分彼此。

新竹 焚化爐 空氣品質 資源回收 高虹安

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