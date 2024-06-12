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檢驗失真？機捷飲水機暫停用

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園大眾捷運股份有限公司委請桃園市環保局協助機場捷運沿線飲水機採樣送檢。圖／桃園市大眾捷運股份有限公司提供
桃園大眾捷運股份有限公司委請桃園市環保局協助機場捷運沿線飲水機採樣送檢。圖／桃園市大眾捷運股份有限公司提供

桃園大眾捷運公司近日接獲民眾檢舉，指機場捷運沿線飲水機水質採樣檢測作業有瑕疵，由於飲用水無法確認是否安全無虞，全線97部飲水機端午連假未開放使用，直至前天每站各挑一部飲水機全面更換濾心才勉強恢復供水；桃捷說明，檢測大腸桿菌數報告會陸續出爐，水質無虞會重新開放。

桃捷公司6日傍晚接獲民眾檢舉，內容指公司委託檢測水質廠商採檢水量不足，可能導致檢驗結果失真。公司考量食安，7日決議暫停開放全線飲水機，8日安排採檢人員至各站各機採樣，同時請其他廠商更換濾心，10日恢復全線各站各有1部飲水機可用。

桃捷表示，機捷沿線飲水機委外保養，依中央飲用水管理條例，飲用水採樣與檢測須有中央核發的許可證才能執行，委外廠商沒有許可證，理應交由其他業者處理，但廠商是逕自採檢送驗。

據了解，飲水機委外保養廠商曾向桃捷喊冤，聲稱誤解法令才會逕自採檢送驗，並非故意違規。

桃捷董事長沈志藏說，公司初步調查委外廠商有定時保養維修，濾心也有定期更換，水質理應沒有問題，但因為業者採檢有瑕疵，安全起見，所以還是暫停供應。

桃捷指出，已請環保局協助飲水機採樣並交由SGS台灣檢驗科技股份有限公司檢驗水質；每站各挑1部飲水機更換5道濾心先供使用。

桃捷 水質 飲水機

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