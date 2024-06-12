檢驗失真？機捷飲水機暫停用

桃園大眾捷運公司近日接獲民眾檢舉，指機場捷運沿線飲水機水質採樣檢測作業有瑕疵，由於飲用水無法確認是否安全無虞，全線97部飲水機端午連假未開放使用，直至前天每站各挑一部飲水機全面更換濾心才勉強恢復供水；桃捷說明，檢測大腸桿菌數報告會陸續出爐，水質無虞會重新開放。

桃捷公司6日傍晚接獲民眾檢舉，內容指公司委託檢測水質廠商採檢水量不足，可能導致檢驗結果失真。公司考量食安，7日決議暫停開放全線飲水機，8日安排採檢人員至各站各機採樣，同時請其他廠商更換濾心，10日恢復全線各站各有1部飲水機可用。

桃捷表示，機捷沿線飲水機委外保養，依中央飲用水管理條例，飲用水採樣與檢測須有中央核發的許可證才能執行，委外廠商沒有許可證，理應交由其他業者處理，但廠商是逕自採檢送驗。

據了解，飲水機委外保養廠商曾向桃捷喊冤，聲稱誤解法令才會逕自採檢送驗，並非故意違規。

桃捷董事長沈志藏說，公司初步調查委外廠商有定時保養維修，濾心也有定期更換，水質理應沒有問題，但因為業者採檢有瑕疵，安全起見，所以還是暫停供應。

桃捷指出，已請環保局協助飲水機採樣並交由SGS台灣檢驗科技股份有限公司檢驗水質；每站各挑1部飲水機更換5道濾心先供使用。