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SRF廠進駐桃科爭議 桃市府批經濟部卸責「令人難以接受」

中央社／ 桃園11日電

桃市府廢止3家SRF廠進駐桃園科技工業園區，業者提出訴願，經濟部6日撤銷市府處分；桃園市府今天表示，經濟部指稱當時推薦不具法律效力的說法是卸責之說，令人難以接受。

桃園市政府3月宣布廢止3家SRF（固體再生燃料）廠進駐桃園科技工業園區，業者提出訴願，經濟部6日撤銷市府處分。經濟部產業發展署今天透過新聞稿說明，此園區主管為桃市府，管理法令也是桃市府主管，經濟部的推薦並不具法律效力。

桃園市政府晚間發布新聞稿表示，SRF本就不符桃科土管規定，是經濟部民國109年建議以專案核准方式入園，顯見SRF進駐桃科為經濟部積極運作結果，如無經濟部刻意推薦，這3家SRF廠當時根本無法進駐，這都在109年經濟部召開的兩次會議中清楚載明。

桃市府指出，先前經濟部既已3度來函表明願意收回推薦函，意謂當初推薦理由已不存在，市府據此撤銷入園許可應無疑義，但經濟部訴願會（包括2名政府代表）日前一致決議讓業者訴願成功，將責任推回地方；經濟部卻指稱推薦不具法律效力的說法，實屬卸責之說，令人難以接受。

桃市府表示，後續將依權限嚴格審查相關污染排放，包括不再續發前市府核發的超量污染物排放許可、經發局重新審查後續入園的汙染物排放權，以及環保局依據重新核定的汙染物總量，審查空氣汙染物排放許可申請，將以觀音區民眾健康為最高考量。

SRF 桃園

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