機捷各站人潮冷熱差很大 地方怨發展不均
機場捷運通車7年，新冠疫情過後運量隨1200通勤月票上路增加，去年平均日運量超過9萬人次，但車站人潮冷熱差很多，有的1天日運量超過2萬人次，也有1天不到2百人次的無人車站；區域發展落差大，地方難免有怨言。桃園市都市發展局表示，機捷桃園各站周邊都有整體開發計畫，未完成的也都在進行，往後發展可期。
桃園捷運公司統計，機捷運量成長幅度驚人，前年一整年進站、出站人次都在1716萬名左右，去年進出站人次則在3300萬名上下，全線平均日運量約9萬名。22個車站中，最多人使用的車站前三名依序為A1台北車站、A12機場第一航廈和A18高鐵桃園站，最少人使用的車站則是A20興南站、A16橫山站和A11坑口站。
興南站全年進、出站人次各6萬多名，遠不及A1台北車站全年進出站均逾720萬名，前年12月也撤除站務員，櫃台僅剩AI智能客服，急事由保全幫忙聯絡；橫山站去年一整年進出站各11.6萬人，只比興南站高一些，地方居民形容車站蓋在荒郊野外，沒公車往返車站與周邊社區，不利通勤自然不會利用。
桃園市議員彭俊豪表示，興南站原本周邊都是農田，一片荒蕪，加上道路狹小，易達性低，鮮少民眾使用，直到前市長鄭文燦與前總統蔡英文任內加速徵收、配地及地籍整理，現在才看到大小建案陸續進行，人潮逐漸匯聚；議員謝美英指興南站近幾年發展逐漸趕上其他車站，但生活機能尚不足，無法形成新市鎮，若要迅速匯聚人氣，基本的食衣住行需求要更完備。
都發局表示，桃園已步入捷運導向發展時代，配合A16、A20等車站設置，市府已對周邊土地進行整體規畫與變更，盼促進車站周邊土地使用發展，活絡地方經濟。
A20興南站已完成區段徵收作業，今年1月辦竣土地點交作業，車站周邊以商業區為發展核心，有公園、停車場和學校用地，未來地區生活機能健全；A16橫山站周邊則是航空城都市計畫範圍，現由市府辦理區段徵收，未來車站鄰接二條50米園林道路，還有商業區、停車場及學校用地，清華大學與高雄醫學大學也將在車站東南側設清大醫院，提供便利優質醫療。
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