竹市減少代燒竹縣垃圾？ 縣議員：拿少數人的錯誤懲罰縣民

民進黨新竹市議員劉康彥今天在議會要求市長高虹安，立即減少幫忙新竹縣代燒垃圾，代燒量大減95%，直到竹縣府有具體作為、徹底減少掩埋場垃圾量，雙方再重啟討論增加代燒量。此言論一出，新竹縣議員皆表遺憾，認為這種作法「是在懲罰縣民」。

劉康彥要求，因新竹縣的新豐掩埋場多次失火造成下游的新竹市空汙，為讓新竹縣痛定思痛解決問題，應將代燒量從原本每天100噸改為5噸，他說「住下風處的南寮人、香山人活該聞惡臭？」

不過此番言論引發新竹縣眾多民代遺憾且震驚。新竹縣議員吳旭智認為，要新竹縣一下子從100噸減到5噸，這是拿少數人的錯誤，來懲罰全部的新竹縣民，「非但不合理，也不公平。」

吳旭智表示，新竹縣確實該拿出更積極的改善作為，但大新竹生活圈很多事情要合作，希望縣市都以更積極的心態，研議如何共同解決垃圾的問題。

新竹縣議員蔡志環表示，新竹縣市是一家、共同生活圈，不需要用如此方式區別對待、區分你我，「難道以後新竹市有難，新竹縣也要袖手旁觀嗎？」呼籲新竹市府應審慎評估，勿輕易同意減少代燒提議。

新竹縣焚化爐預計今年底試運轉，明年中商轉。縣議員陳凱榮表示，未來竹縣啟用焚化爐後，也會為新竹市代燒垃圾，不應該區分彼此，希望新竹縣市能繼續深化合作，有問題或困難共同解決，而不是破壞縣市間好不容易建立起來的合作與信任。

新竹縣環保局表示，垃圾焚化依中央指示，以區域合作與協調鄰近縣市共用為處理原則，因此新竹市及苗栗縣依餘裕量協助新竹縣，新竹縣也依規範繳納處理費。

縣府表示，環保局與各鄉鎮市公所都積極推動垃圾源頭減量及資源回收，持續加強垃圾破袋檢查，並推動各項源頭減量及資源回收宣導活動、提供多元、方便的回收管道，減少垃圾量。