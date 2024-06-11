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不滿竹市民吸新豐掩埋場空汙 議員提減少代燒垃圾談判

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣新豐掩埋場5年來自燃高達71次，造成下風處新竹市民經常聞到空汙惡臭苦不堪言。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣新豐掩埋場5年來自燃高達71次，造成下風處新竹市民經常聞到空汙惡臭苦不堪言。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣新豐掩埋場5年來自燃高達71次，造成下風處新竹市民經常聞到空汙惡臭苦不堪言。民進黨新竹市議員劉康彥今天在議會質詢時要求市長高虹安，立即減少幫忙新竹縣垃圾代燒量，並從每天100噸減為每天5噸，直到竹縣府有具體作為、徹底減少掩埋場垃圾量，雙方再重啟討論增加代燒量。高虹安承諾「會來整體討論」。

劉康彥今在議會質詢指出，竹縣府自去年7月新豐掩埋場發生大火後，洋洋灑灑提了許多改善策略，但今年4月再次發生火災，證明改善無效，新增的設備既無法預防失火，連及時撲滅都做不到，讓消防、義消疲於奔命。

「如果新竹縣政府沒有辦法從源頭垃圾減量，我們不應該幫他們代燒」，劉康彥指出，高虹安上任後和新竹縣簽MOU，幫忙代燒垃圾，但住下風處的南寮人、香山人活該聞惡臭？

劉康彥強調，為讓新竹縣痛定思痛解決問題，他雖支持繼續替竹縣代燒垃圾，但噸數必須大幅下降，從原本每天100噸改為5噸，並要高虹安承諾在下次園縣市平台提出，直到新竹縣有具體作為、掩埋場的垃圾確實減量為止，雙方再重啟增加代燒的討論。

高虹安答詢，今年起每天幫忙新竹縣代燒100噸垃圾，新豐掩埋場悶燒整個問題，還是在新豐掩埋場的管理上，當時也有和新竹縣政府反映，但這問題畢竟還是新竹縣府的權責，至於代燒量會在和新竹縣政府討論，但改善作為不是短期就可以改善，不過承諾會和縣府來整體討論。

高虹安強調，今年4月新豐垃圾掩埋場發生大火，她有透過臉書提醒市民空汙，未來縣市雙方也會加強環保局監測空氣品質。但劉康彥不滿表示，晚上7點的火災，高虹安臉書近10點才製作示警圖卡，且民眾根本不期待被提醒空汙，只想了解問題能否徹底解決，以及市府在災後有沒有代市民向新竹縣政府表達抗議或求償，結果是沒有。

民進黨新竹市議員劉康彥今天在議會質詢時要求新竹市長高虹安，立即減少幫忙新竹縣垃圾代燒量，並從每天100噸減為每天5噸，直到新竹縣政府有具體作為、徹底減少掩埋場垃圾量，雙方再重啟討論增加代燒量。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹市議員劉康彥今天在議會質詢時要求新竹市長高虹安，立即減少幫忙新竹縣垃圾代燒量，並從每天100噸減為每天5噸，直到新竹縣政府有具體作為、徹底減少掩埋場垃圾量，雙方再重啟討論增加代燒量。記者黃羿馨／攝影
關於垃圾代燒問題，高虹安承諾「會來整體討論」。記者黃羿馨／攝影
關於垃圾代燒問題，高虹安承諾「會來整體討論」。記者黃羿馨／攝影

新竹 高虹安

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