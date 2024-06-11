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新屋綠色隧道必經橋狹窄將拓寬 地方仍盼蓋另座紓解

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋永安漁港周邊景點眾多，假日遊客如織，不過通往綠色隧道的觀海橋，橋面僅5公尺，不僅雙向會車困難，汽機車及自行車還會交織，地方盼能擴大橋面或是新設另座橋改善。記者翁唯真／攝影
桃園新屋永安漁港周邊景點眾多，假日遊客如織，不過通往綠色隧道的觀海橋，橋面僅5公尺，不僅雙向會車困難，汽機車及自行車還會交織，地方盼能擴大橋面或是新設另座橋改善。記者翁唯真／攝影

桃園新屋永安漁港周邊景點眾多，假日遊客如織，不過通往綠色隧道的觀海橋，橋面僅寬5公尺，不僅雙向會車困難，汽機車及自行車還會交織，地方盼能擴大橋面或是新設另座橋改善。桃園工務局養護工程處回應，目前市府已同意新屋公所提報3000萬拓寬1公尺橋面經費，至於興建另座橋因經費高，仍在研擬討論中。

永安漁港濱海沿線景點眾多，有海螺館、海洋客家牽罟文化館等，其中綠色隧道為民眾熱愛租腳踏車欣賞海景風光選項之一。市議員陳睿生指出，觀海橋是遊客進入綠色隧道的必經之路，不過該橋興建於1983年，至今已有約40年時間，加上橋的寬度僅5公尺寬、長140公尺，因此觀海橋假日汽機車及自行車會於橋上交織，加上橋面不寬，雙向會車空間不足，假日仍會險象環生。

陳睿生說，短期雙向護欄敲除，讓橋面雙邊各加寬50公分，將橋面拓寬至6公尺不無小補，不過考量新屋遊客多，中長期還是建議市府能興建另座橋梁，讓來回往返各1座橋，雙向各自通行，才能更加安全。

新屋區長鄭詩鈿表示，明年度將編列3000萬元預算執行永安觀海橋拓寬工程，後續將規畫設計，最快明年上半年可上網招標並發包工程。養工處橋樑隧道科說，目前市府也已同意新屋公所提報3000萬拓寬1公尺橋面經費，後續通過公所就可以開始利用。

至於地方先前期盼能蓋座8公尺寬新橋，鄭詩佃指出，新建橋梁因土地徵收及周邊交通路網重新規畫，經過評估所有經費高達近2億元，仍先規畫以原觀海橋拓寬為主。橋隧科表示，除橋梁興建經費高外，因橋梁兩端銜接道路約6.5公尺，若橋梁寬度過大，仍會有瓶頸道路及堵塞問題風險，因此中長期建橋改善還在研擬評估中。

桃園新屋永安漁港周邊景點眾多，假日遊客如織，不過通往綠色隧道的觀海橋，橋面僅5公尺，不僅雙向會車困難，汽機車及自行車還會交織，地方盼能擴大橋面或是新設另座橋改善。記者翁唯真／攝影
桃園新屋永安漁港周邊景點眾多，假日遊客如織，不過通往綠色隧道的觀海橋，橋面僅5公尺，不僅雙向會車困難，汽機車及自行車還會交織，地方盼能擴大橋面或是新設另座橋改善。記者翁唯真／攝影

橋梁 綠色隧道 自行車

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