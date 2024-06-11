網友發起罷免高虹安「風城安心上路」 竹市議會各黨團看法曝光

繼基隆市長謝國樑遭基隆市民「山海公民拆樑行動」罷免後，近期有網友在Threads發起「風城安心上路」，要連署罷免新竹市長高虹安，對此市議會各黨團對此看法不一。新竹市政府表示，尊重網友的政治評論，不論支持或反對的聲音，都是市府團隊施政的重要參考依據，市府將以提升市民福祉為目標，推動各項市民有感的政策，更加用心回應市民期待。

國民黨團總召陳慶齡認為，網路上「謠傳」有人要來罷免高虹安市長，他認為這是民進黨特定政治操作手法，從中央要來罷免立法委員、地方要來罷免現任市長，「這都是政治操作」，民意代表應該由選民來做決定，罷免是所有公民的權利，黨團予以尊重，不過高虹安市長前2天在民調上支持率高達6成，相信市民絕對會還給高虹安一個公道。

「這陣子才剛看到高虹安民調突破6成」，民眾黨新竹黨部主委李國璋認為，發動罷免的時間點，和7月底官司宣判絕對是巧合，而且是刻意設計的橋段，新竹不需要再有更多的仇恨和衝突，不要再去煽風點火、不要有選舉對立、不要把恩怨一直延續下來。

李國璋強調，立法院民進黨團總召柯建銘前陣子才說要罷免國會全面改選，如果立法院的議案不合柯建銘的意思，就要全面改選，甚至是罷免新科立委，地方首長有不合他們意思的地方，就要沒收選舉結果，這樣長期對立下去相信不會是民眾之福。

民進黨團總召陳建名表示，高虹安上任至今爭議不斷，施政滿意度評比成績低落，足見在多數市民心目中已不適任市長一職，對於公民理性依程序發起對高虹安個人職務適任與否連署，議會民進黨團表示尊重。

陳建名強調，儘管近來反對國會黑箱擴權的議題擴散下，引起了台灣人民對於罷免權利行使熱烈討論，但是黨團要再次重申，罷免不應淪為仇恨動員、惡意復仇的恐怖政治工具，身為民進黨的一份子，對於罷免提出更應戒慎恐懼。未來黨團依然會在議會強力監督高虹安在市政上的表現。

時代力量黨團由議員廖子齊發言，她認為罷免是每位公民都可以行使的權利，若高虹安的罷免案兩階段連署都通過，並經投票表決確認罷免成立，對於市政最大的影響，在於罷免通過整個流程至少需要半年的時間，差異在於代理市長是直接由中央來指派，這是我們現在最關注的問題。