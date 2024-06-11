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響應警察節！桃警揪民眾挽袖捐血 捐完送禮券、平安麵

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市警察局副局長陳武康也響應活動，熱心挽袖捐血。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局副局長陳武康也響應活動，熱心挽袖捐血。記者周嘉茹／攝影

615警察節將至！桃園市警察局桃園分局為展現警察博愛精神及熱心公益情操，今上午9點至下午4點與醫療財團法人台灣血液基金會新竹捐血中心在分局前舉辦113年警察節「SHOW出你的一臂之力捐血活動」。現場不僅民眾響應，許多警察同仁也伸出手臂捐血助人。

今桃園分局分局長吳明彥主持活動揭序，邀集大園、龜山、八德及蘆竹分局共襄盛舉，並結合刑事、交通警察大隊、少年、婦幼警察隊就當前治安及交通重點工作宣導；另跨機關與環保局針對改裝噪音車輛強力攔檢取締，在「靜桃專案」執行上不遺餘力，今特別在現場請環保局展示聲音照相科技執法設備，以示決心，還靜於民。

這次捐血活動結合景福宮、護國宮等宗教團體提供平安麵、環保便利杯等禮品，致贈捐血民眾。另桃園警友辦事處主任杜彥儒、榮譽主任簡寶鋐率領警友團隊蒞臨分局，致贈每位同仁筋膜槍，希望能為辛勞的員警紓壓。

桃園分局分局長吳明彥表示，今年警察節「SHOW出你的一臂之力捐血活動」除鼓勵警察同仁熱情參與外，並邀請警眷、各協勤民力及廣大市民朋友齊心挽袖捐血，SHOW出您的一臂之力，同時呼籲社會各界踴躍響應「捐血一袋，救人一命」的公益活動，期望透過這次活動拋磚引玉，讓更多人能共襄盛舉。

桃園市環保局針對改裝噪音車輛強力攔檢取締，今特別在「SHOW出你的一臂之力捐血活動」現場展示聲音照相科技執法設備，以示決心，還靜於民。記者周嘉茹／攝影
桃園市環保局針對改裝噪音車輛強力攔檢取締，今特別在「SHOW出你的一臂之力捐血活動」現場展示聲音照相科技執法設備，以示決心，還靜於民。記者周嘉茹／攝影
「SHOW出你的一臂之力捐血活動」結合景福宮、護國宮等宗教團體提供平安麵、環保便利杯等禮品，致贈捐血民眾。記者周嘉茹／攝影
「SHOW出你的一臂之力捐血活動」結合景福宮、護國宮等宗教團體提供平安麵、環保便利杯等禮品，致贈捐血民眾。記者周嘉茹／攝影
「SHOW出你的一臂之力捐血活動」現場結合刑事、交通警察大隊、少年、婦幼警察隊就當前治安及交通重點工作宣導。記者周嘉茹／攝影
「SHOW出你的一臂之力捐血活動」現場結合刑事、交通警察大隊、少年、婦幼警察隊就當前治安及交通重點工作宣導。記者周嘉茹／攝影
桃園警友辦事處主任杜彥儒、榮譽主任簡寶鋐率領警友團隊蒞臨分局，致贈每位同仁筋膜槍。記者周嘉茹／攝影
桃園警友辦事處主任杜彥儒、榮譽主任簡寶鋐率領警友團隊蒞臨分局，致贈每位同仁筋膜槍。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局桃園分局為展現警察博愛精神及熱心公益情操，今上午9點至下午4點與醫療財團法人台灣血液基金會新竹捐血中心在分局前舉辦113年警察節「SHOW出你的一臂之力捐血活動」。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局桃園分局為展現警察博愛精神及熱心公益情操，今上午9點至下午4點與醫療財團法人台灣血液基金會新竹捐血中心在分局前舉辦113年警察節「SHOW出你的一臂之力捐血活動」。記者周嘉茹／攝影

捐血中心 桃園 警察

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